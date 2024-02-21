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ЗСУ знищили термінал Starlink росіян за допомогою дрона (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили термінал Starlink росіян за допомогою дрона (відео)
Завдяки роботі ЗСУ, в окупантів більше немає терміналу
фото ілюстративне

По ворожих позиціях вдарили військові з 71-шої окремої єгерської бригади

Українські захисники за допомогою дрона знищили термінал супутникового зв’язку Starlink російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба Десантно штурмових військ ЗСУ.

По ворожих позиціях вдарили військові з 71-шої окремої єгерської бригади.

«Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося.

Компанія кілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції. Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 єгерської бригади.

А наші fpv-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії», – йдеться у повідомленні.

Захисники додали, що більше в окупантів терміналу немає.

Нагадаємо, українські сили працюють над нейтралізацією загрози зі сторони терміналів супутникового зв'язку Starlink, які росіяни використовують на фронті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За словами Юсова, порівняно з минулим роком, зараз використання Starlink в російській армії на лінії фронту стала справді більш системним і налагодженим.

Раніше американський мільярдер, Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії. 

Теги: Ілон Маск SpaceX росіяни Starlink ЗСУ інтернет

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