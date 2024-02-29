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Повітряні сили повідомили, чому Росія масово втрачає літаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, чому Росія масово втрачає літаки
Окупанти нарощують авіаційну присутність на східному напрямку
фото з відкритих джерел

В України з’являється більше засобів, щоб діставати ворога на дальніх підступах

Масове збиття російських літаків у лютому 2024 є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

«Ворог наростив авіаційну присутність на східному напрямку. Відповідно було реагування вищого військового керівництва. І Повітряні сили роблять те, що ви бачите. Збиваються вони (літаки РФ – «Главком») досить далеко, не будемо казати точну відстань», – сказав він.

Тобто, за словами Ігната, «російські пілоти, уже не так нахабніють, не так підлітають близько».

«Їм щоб бомба полетіла далі - потрібно підлетіти ближче, бо бомба планує, вона ж не має двигуна свого, вона планує і летить, знижуючись, втрачає швидкість. Тому їм (пілотам РФ – «Главком»), щоб бити далі, потрібно ризикувати, ризикуючи вони потрапляють в такі історії, як сьогоднішня (збиття Су-34 – «Главком»)», – констатував він.

До того ж, за словами Ігната, в України з’являється більше засобів, щоб діставати ворога на дальніх підступах і це «дуже важливо».

Нагадаємо, українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Він став уже одинадцятим за лютий.

Раніше українські військові збили ще один російський літак Су-34. Командувач Повітряних сил Микола Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Згодом стало відомо про знищення ще одного винищувача.

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу.

Нагадаємо, що 23 лютого Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Літак мав позивний «Баян». Екіпаж із десяти осіб, який був на борту, також знищений українськими Збройними силами.

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Теги: війна ЗСУ винищувач

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