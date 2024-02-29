Повітряні сили повідомили, чому Росія масово втрачає літаки

В України з’являється більше засобів, щоб діставати ворога на дальніх підступах

Масове збиття російських літаків у лютому 2024 є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

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«Ворог наростив авіаційну присутність на східному напрямку. Відповідно було реагування вищого військового керівництва. І Повітряні сили роблять те, що ви бачите. Збиваються вони (літаки РФ – «Главком») досить далеко, не будемо казати точну відстань», – сказав він.

Тобто, за словами Ігната, «російські пілоти, уже не так нахабніють, не так підлітають близько».

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«Їм щоб бомба полетіла далі - потрібно підлетіти ближче, бо бомба планує, вона ж не має двигуна свого, вона планує і летить, знижуючись, втрачає швидкість. Тому їм (пілотам РФ – «Главком»), щоб бити далі, потрібно ризикувати, ризикуючи вони потрапляють в такі історії, як сьогоднішня (збиття Су-34 – «Главком»)», – констатував він.

До того ж, за словами Ігната, в України з’являється більше засобів, щоб діставати ворога на дальніх підступах і це «дуже важливо».

Нагадаємо, українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Він став уже одинадцятим за лютий.

Раніше українські військові збили ще один російський літак Су-34. Командувач Повітряних сил Микола Олещук порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Згодом стало відомо про знищення ще одного винищувача.

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До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу.

Нагадаємо, що 23 лютого Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Літак мав позивний «Баян». Екіпаж із десяти осіб, який був на борту, також знищений українськими Збройними силами.