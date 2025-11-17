Покровський напрямок. Про перспективи найближчих днів

У самому Покровську, навколо нього, а також у Мирнограді ситуація залишається досить складною для ЗСУ

Огляд з Покровського напрямку. Які перспективи?

Огляд. Сьогодні ми повертаємося на Покровський напрямок (у т.ч. Добропільський), станом на вечір 16.11.2025.

1. Поточна ситуація

Противник (російські війська) продовжував активні наступальні дії на вказаному напрямку в смугах 2-ї та 51-ї загальновійськових армій (ЗВА) в операційній зоні свого угруповання військ (УВ) «Центр», намагаючись втілити в життя свій задум (план) з витіснення Збройних Сил України з Покровсько-Мирноградського району оборони.

Характерною рисою дій російського командування протягом останнього тижня було його прагнення використати в ході організації та проведення штурмових дій своїх передових підрозділів кліматичні особливості осіннього періоду року. Зокрема, під прикриттям туману та дощової погоди противник активно переміщує поповнення у бойові порядки своїх передових підрозділів, здійснює маневрування силами та засобами в тактичній зоні, доставляє предмети матеріально-технічного забезпечення (МТЗ), накопичує та розгортає свої штурмові групи.

Крім того, слід зазначити, що російське командування проводить комплекс заходів щодо нарощування зусиль у районі Покровська та Мирнограда. Так, противник активно розчищає та розміновує дороги у своєму безпосередньому тактичному тилу, з метою введення в бій додаткових підрозділів, у тому числі посилених бронетехнікою та засобами так званої «малої механізації» (мотоциклами, баггі, модернізованими легковими автомобілями тощо).

Зокрема, у смузі своєї 51-ї ЗВА противник дуже наполегливо розчищає дорогу Т-0504 на ділянці від Новоекономічного до Мирнограда, з метою подальшого просування по ній, за допомогою вищезазначених транспортних засобів, своєї штурмової піхоти на північно-східні околиці Мирнограда. З цією ж метою ворог проводить аналогічні дії на трасі Гродівка-Мирноград.

Сама 51-ша ЗВА противника, протягом тижня, вирішувала два основні завдання – продовжувала наступальні дії в напрямках Червноий Лиман – Родинське та Червоний Лиман – Мирноград, в рамках всієї гіпотетичної «Покровської наступальної операції», а також намагалася утримати плацдарм на захід від річки Казенний Торець, з метою забезпечення свого флангу. На практиці це виглядало так:

Передові підрозділи противника (ймовірно зі складу 1-ї, 5-ї, 39-ї та 110-ї окремих мотострілецьких бригад\омсбр) знову атакували Родинське, внаслідок чого, судячи з усього, цей населений пункт перейшов у категорію «сіра зона». Поки що ворогу не вдається закріпитися там більш-менш надійно, оскільки ЗСУ періодично вибивають з нього невеликі піхотні групи противника, які туди прориваються, і командуванню 51-ї ЗВА, у цьому сенсі, доводиться повторювати все спочатку. Тож, маємо справу із черговою такою спробую противника.

Що стосується Мирнограда, то малим штурмовим групам противника, які діяли з боку Червоного Лимана, вочевидь, вдалося вийти до кількох груп ангарів, розташованих у полях на північ від міста та вийти на Т-подібне перехрестя доріг, на південь від Родинського (Мирноград – Добропілля та поворот на Гришине), наразі намагаються там закріпитися. Одна з груп (до 10 в\сл) навіть дійшла до села Рівне, обійшовши із заходу село Світле, проте згодом вона була повністю знищена.

На самому плацдармі 51-ї ЗВА частини та невеликі піхотні групи її 114-ї та 132-ї омсбр, ймовірно, намагалися контратакувати у напрямках Заповідне – Іванівка та Маяк – Нове Шахове з метою недопущення подальшого просування передових підрозділів ЗСУ в тил частин та підрозділів зі складу морської піхоти, які намагаються, на даний момент, просунутися від Шахового та Володимирівки у бік Софіївки.

У результаті декільком невеликим піхотним групам противника (до 3-5 в\сл кожна) вдалося «прорватися через міжпозиційний простір» (евфемізм, який використовується у ЗСУ для позначення проникнення невеликих піхотних/штурмових груп противника в глибину бойових порядків їх передових підрозділів) і зайшли знову в Іванівку, Нове Шахове, де спробують вижити протягом найближчих діб.

Що стосується напрямку Володимирівка – Софіївка, а також Русин Яр – Новопавлівка, судячи з усього, вороже командування дійсно ввело у бій (або намагається це зробити) підрозділи 40-ї окремої бригади морської піхоти (обрмп), крім підрозділів 155-ї обрмп, яких трохи «порепали» у боях за Володимирівку.

Думаю, цим і пояснюється досить активний рух штурмових (малих піхотних) груп противника у західній частині Шахового (а подекуди й в його центрі), а також у північній і центральній частинах Володимирівки. Такі ж дії противника фіксуються і у районі Русин Яру, де накопичується ворожа піхота як у самому населеному пункті, так і на північ від нього. Думаю, що найближчим часом слід очікувати наполегливих спроб противника просунутися на Софіївку та Новопавлівку з півдня та південного сходу.

У самому Покровську, навколо нього, а також у Мирнограді ситуація залишається досить складною для Збройних сил України, хоча, певною мірою, поки що суттєво не погіршилася. 2-га ЗВА противника, очевидно, отримавши кілька днів тому чергову порцію поповнення для своїх передових частин і підрозділів, продовжує спроби збільшити чисельність своєї штурмової піхоти в самому місті.

Крім того, протягом минулого тижня стало помітно, що частина зусиль командування цієї армії була перенесена на лівий флангову її смуги (рубіж Удачне-Котлине). Зокрема:

На північ від Удачного передовим підрозділам противника (ймовірно зі складу 15-ї омсбр, можливо, посиленої частиною сил 41-ї ЗВА) вдалося просунутися вздовж лісосмуги на відстань до 1 км.

Водночас у районі Котлине спроба ворога атакувати позиції 95-ї десантно-штурмової бригади явно не увінчалася успіхом, українські десантники контратакували та відкинули ворога назад.

З таким же результатом закінчилися спроби противника прорватися на Гришине з боку Покровської «промзони». Штурмові підрозділи зі складу 27-ї мотострілецької дивізії (мсд) 2-ї ЗВА (не менше 2-х груп) намагалися просунутися по трасі 00525, зайти в село з південного сходу і там закріпитися.

Однак вони були своєчасно виявлені та частково знищені, а частково змушені були відступити та закріпитися у районі «ставка» на південний схід від села. Крім того, кілька «вцілілих» груп противника фіксуються у районі аеродрому сільськогосподарської авіації, на південь від населеного пункту.

Показовим щодо перенесення зусиль командування 2 ЗВА на південний захід від міста є припинення його спроб атакувати позиції Збройних Сил України у напрямку Лисівка – Гнатівка та Сухий Яр – Мирноград. Натомість противник явно сконцентрував свої зусилля у центрі смуги цієї армії (власне Покровськ) та на лівому фланзі (Удачне – Котлине), очевидно намагаючись обійти «глибше» із заходу весь район оборони Покровська, водночас сковуючи сили та засоби ЗС України в самому Покровську міськими боями.

На даний момент ситуація в місті залишається досить складною для Збройних Сил України, проте у зв'язку з цим я б виділив два фактори:

Ворог постійно, практично в перманентному режимі, намагається наситити центральну, західну та південну частини міста штурмовою піхотою, екіпажами БПЛА та вогневими засобами (в основному мінометами, які досить зручні в міських боях). Ситуація в самому Покровську, на даний момент, виглядає досить неоднозначно. З одного боку, російським військам явно вдалося провести масове «проникнення» в смузі своєї 2-ї ЗВА.

А з іншого боку, невеликі піхотні групи противника, які проникли у північну частину міста, у більшості випадків змушені вести бойові дії практично в оточенні, заблоковані такими ж групами ЗСУ.

Разом з тим, низка позицій ЗСУ на південь від залізниці перебувають у точно такій самій ситуації, хоча це й дозволяє ЗСУ блокувати просування передових частин та підрозділів противника їхніми основними силами у центральній частині міста. По суті, Покровськ став ареною запеклих міських боїв, без чіткої ЛБЗ, з «перевернутими» флангом і тилом сторін.

2. Тепер трохи про найближчі перспективи

Судячи з усього, вороже командування дуже чітко «відчуло» можливість більш-менш організованого виведення підрозділів Збройних сил України, з підготовленого їм «такого собі котла». Хоча б з глибоко «застряглого» Мирнограда. Думаю, саме цим пояснюється його раптове бажання ще глибше охопити із заходу Покровський район оборони Збройних сил України, діючи з рубежу Удачне-Котлине у північному напрямку. Наполегливі спроби прорватися до Гришиного – з цієї ж «серії».

Російське командування не може не розуміти того, що у разі відходу «мирноградських» підрозділів ЗСУ на фланги Покровського району оборони може змінитися ситуація в самому Покровську, у районі Родинського та Червоного Лиману.

Принаймні, Збройні сили України отримають для цього більш вагомий шанс ніж він є зараз. Саме тому наразі воно прагне не стільки витіснити ЗСУ з обох міст, скільки «замкнути» їх там або, принаймні, зв'язати міськими боями.