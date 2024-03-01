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ЗМІ розповіли, яку «нечувану розкіш» дозволяє собі президентка Єврокомісії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЗМІ розповіли, яку «нечувану розкіш» дозволяє собі президентка Єврокомісії
Урсулу фон дер Ляйєн закликали економити на пересуванні
фото із відкритих джерел

Spiegel: Урсула фон дер Ляєн занадто часто подорожує приватним літаком

Політики мають віддати перевагу використанню поїздів або регулярних рейсів у бізнес-цілях. Однак, за інформацією видання Spiegel, Урсула фон дер Ляєн занадто часто дозволяє собі «нечувану розкіш» та орендує приватні літаки.

Так, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн минулого року літала приватним літаком 23 рази. Згідно з кодексом поведінки комісарів ЄС, приватні літаки можуть використовуватися лише у виняткових випадках.

Депутат Європарламенту, лідер німецьких «Лівих» Мартін Ширдеван опублікував відповідний документ, зазначивши, що навіть верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель за останній рік здійснив лише два такі польоти. Згідно зі звітом Ширдевана, фон дер Ляйєн минулого року тричі користувалася приватним літаком для перельоту між Брюсселем та Страсбургом, хоча на цьому маршруті є швидке залізничне сполучення.

У 2021 та 2022 роках голова Європейської комісії орендувала приватний літак 57 разів. Вона пояснила це тим, що в той час було менше регулярних рейсів через пандемію коронавірусу.

«Ганьба, що голова Європейської комісії все ще користується приватним літаком, незважаючи на кліматичну кризу», – сказав Мартін Ширдеван для Spiegel. На його думку, членам Європейської комісії та їх співробітникам більше не слід дозволяти літати до пунктів призначення, до яких можна дістатися потягом протягом шести годин.

«Я вважаю зухвалим закликати людей з невеликими грошима економити, тоді як вони самі користуються приватними літаками, щоб дістатися з пункту А до пункту Б», – сказав політик.

Нагадаємо, останній раз 24 лютого, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит відбувся на тлі других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це вона повідомила у своєму Twitter-акаунті.

До слова, що чинна президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити Єврокомісію як кандидатка від Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

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Теги: Єврокомісія бізнес літак розкіш Урсула фон дер Ляєн

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