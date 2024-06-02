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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Нарешті за 33 роки Незалежності Україна має свої далекобійні ракети

glavcom.ua
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Протикорабельний комплекс «Нептун»
фото з відкритих джерел

Конкретні характеристики «Нептуна» для ударів по наземним цілям, який був застосований минулої ночі, на даний момент невідомі

Україна створила свої далекобійні ракети, якими уже б’є по території РФ.

В нормальних умовах цей день мав би стати буквально національним святом, але в нас так не вийшло.

Це я маю на увазі саме цей епізод, про який вранці 31 травня повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, коли повідомляв про удар ракетами «Нептун» по нафтовому терміналу російського порту «Кавказ».

Цей самий порт «Кавказ» розміщений якраз на міжнародно визнаній території РФ, на узбережжі Керченської протоки. Туди від поточної лінії боєзіткнення – мінімум 300 кілометрів лише по прямій, а дозвукові крилаті ракети зазвичай літають якраз по «ламаній» траекторії.

Уже на основі показника ймовірної дальності пуску в понад 300 кілометрів прямо випливає, що тут мова про таки модернізований «Нептун» для ударів по наземним цілям, по роботі над яким натяки в західних ЗМІ з’явились влітку 2023 року.

Конкретні характеристики «Нептуна» для ударів по наземним цілям, який був застосований уночі 31 травня, на даний момент невідомі.

Але б нас тут мав би надихати сам факт, що нарешті за 33 роки Незалежності Україна таки має свої далекобійні ракети, якими можна стріляти по території ворога.

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Теги: зброя Україна ракета

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Іван Киричевський

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