Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна домовилася про підписання безпекової угоди зі ще однією країною

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна домовилася про підписання безпекової угоди зі ще однією країною
Володимир Зеленський у 2023 році на зустрічі із Прем’єр-міністром Республіки Словенія Робертом Голобом
фото: Офіс президента України

Словенія підтвердила свою участь у «саміті миру» в Швейцарії

17 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом та домовився про підписання безпекової угоди між країнами. Про це йдеться у соцмережах українського президента.

Зеленський подякував словенському колезі за підтримку української «формули миру» та підтвердження участі в «саміті миру» у Швейцарії.

«Також обговорили продовження оборонної співпраці. Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди», – додав він.

Президент також висловив упевненість, що Словенія підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, Словенія приєдналася до декларації держав «Великої сімки» щодо підтримки гарантій безпеки для України.

«Я висловлюю свою подяку уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за долучення до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України», – він написав. Президент також зауважив, що Україна та Словенія спільно відстоюють цінності свободи та демократії, а також мають спільну мету досягнення миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.

Читайте також: Не тільки освіта й житло: що отримують українці у Словенії
Теги: Володимир Зеленський Україна Словенія президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні надали боєприпаси, протитанкові системи, ракети
Пакет допомоги від США: яку зброю туди поклали Технології війни
26 квiтня, 18:10
Корея заявила про фінансову допомогу Україні
Південна Корея взялась активно допомогати Україні
18 квiтня, 10:40
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ
Генштаб повідомив, на якому напрямку фронту окупанти не здійснювали наступальних дій
19 квiтня, 07:37
Ворог фактично анонсував удар по столичних лікарнях через те, що в них нібито перебувають військові
Загроза удару по лікарнях Києва: СБУ зробила заяву
26 квiтня, 19:39
Удар по Одесі та візит Столтенберга до Києва. Головне за 29 квітня
Удар по Одесі та візит Столтенберга до Києва. Головне за 29 квітня
29 квiтня, 21:00
Британія радить своїм громадянам відвідувати лише деякі області України, і то за необхідності
Британія радить своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну
3 травня, 20:11
США та їхні союзники занепокоєні тим, що гроші платників податків опиняться в руках власників облігацій, якщо Україна відновить будь-яке обслуговування боргу
WSJ: Кредитори України хочуть відновлення виплат за держборгом вже у 2025 році
6 травня, 04:15
Візит Зеленського до Португалії та Іспанії скасовано
Зеленський розповів, чому відклав усі закордонні візити
Вчора, 03:25
Очікуючи визнання диплому лікаря українці вимушено працювали на інших роботах
Біженці з України отримали право працювати лікарями у Чехії
15 травня, 09:13

Політика

Естонська розвідка припустила, яка ціль російського наступу в Харківській області
Естонська розвідка припустила, яка ціль російського наступу в Харківській області
Україна домовилася про підписання безпекової угоди зі ще однією країною
Україна домовилася про підписання безпекової угоди зі ще однією країною
Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «Росатому»
Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «Росатому»
Німецька міністерка закликала надати Україні далекобійну зброю, аби захистити Харків
Німецька міністерка закликала надати Україні далекобійну зброю, аби захистити Харків
У Фінляндії збільшилася кількість підозрюваних у перевезенні санкційних товарів до РФ
У Фінляндії збільшилася кількість підозрюваних у перевезенні санкційних товарів до РФ
«Це неприйнятно для нас»: Угорщина ветувала резолюцію щодо української формули миру
«Це неприйнятно для нас»: Угорщина ветувала резолюцію щодо української формули миру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Загинула разом із коханим під час виконання бойового завдання. Згадаймо Оксану Демчук
30K
Топінамбур для Китаю: як Сі Цзіньпін елегантно поставив Путіна на місце
24K
День вишиванки. «Слуги народу» влаштували акт «сепаратизму» у Київраді
17K
Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу
14K
Позбавлення волі не буде? Депутат хоче пом'якшити відповідальність для ухилянтів
9364
Хто нажився на зведенні фортифікацій на Харківщині? Силовики назвали фірми і прізвища

Новини

Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Сьогодні, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Сьогодні, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Сьогодні, 16:50
Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Сьогодні, 14:20
Україна має отримати заморожені $300 млрд без перемовин з Росією – експерт
Сьогодні, 14:03
Росія і Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскацію російських активів – американський експерт
Сьогодні, 13:20

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua