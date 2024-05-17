Україна домовилася про підписання безпекової угоди зі ще однією країною

Володимир Зеленський у 2023 році на зустрічі із Прем’єр-міністром Республіки Словенія Робертом Голобом

Словенія підтвердила свою участь у «саміті миру» в Швейцарії

17 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом та домовився про підписання безпекової угоди між країнами. Про це йдеться у соцмережах українського президента.

Зеленський подякував словенському колезі за підтримку української «формули миру» та підтвердження участі в «саміті миру» у Швейцарії.

«Також обговорили продовження оборонної співпраці. Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди», – додав він.

Президент також висловив упевненість, що Словенія підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, Словенія приєдналася до декларації держав «Великої сімки» щодо підтримки гарантій безпеки для України.

«Я висловлюю свою подяку уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за долучення до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України», – він написав. Президент також зауважив, що Україна та Словенія спільно відстоюють цінності свободи та демократії, а також мають спільну мету досягнення миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.