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На Харківщині окупанти ховаються від українських дронів по норах: перехоплення СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківщині окупанти ховаються від українських дронів по норах: перехоплення СБУ
Під масований удар FPV-дронів СБУ потрапила ціла штурмова рота російських військ під Куп’янськом
фото ілюстративне

Загарбники перебувають під постійним вогнем українських захисників

Служба безпеки України перехопила розмови російських окупантів, які ховаються від українських FPV-дронів по норах на Харківщині та моляться, аби вижити. Аудіо оприлюднила пресслужба СБУ.

«Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ разом із побратимами із Сил оборони України щодня нищать окупантів, які намагаються прорвати фронт на Харківщині», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що під масований удар FPV-дронів СБУ потрапила ціла штурмова рота російських військ під Куп’янськом.

Один із окупантів у телефонній розмові, яку перехопила СБУ, поскаржився матері: «Від нас нічого не залишилось. Нас мало бути 126… Бронежилети усі в дірку, як решето, як друшляк… Знаєш скільки у нас від роти залишилось?.. 63 чи 73-и тільки «трьохсотих», ще 10 – «двохсот».

У СБУ додають, що окупанти перебувають під постійним вогнем українських захисників, тож вимушені ховатися по «норах» і молитися, щоб вижити.

Нагадаємо, мешканці Харківщини та сусідніх Донеччини й Луганщини складають чималий відсоток військовослужбовців 92-ї окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка. За словами полковника Павла Федосенка, Героя України та комбрига цієї бригади, такі військовослужбовці є найбільш вмотивованими воїнами.

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Теги: Харківщина окупанти дрон

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