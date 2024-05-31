Удар по Харкову: влада повідомила кількість поранених та загиблих
Росіяни традиційно застосували тактику подвійних ударів
Росія опівночі, 31 травня, обстріляла Харків ракетами С-300. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубова та мер міста Ігор Терехов.
Станом на 05:00 відомо про трьох загиблих та 23 постраждалих. Серед поранених – медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто «швидкої».
«Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці», – написав Синєгубов. Усі влучання – виключно цивільна інфраструктура.
В результаті обстрілу зафіксовано п'ять влучань у Новобаварському районі:
- одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок;
- інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком;
- пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків;
- зруйновано приватне підприємство.
Нагадаємо, вночі 31 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Харкова. Армія РФ влучила у житловий будинок, повідомив очільник міста Ігор Терехов.
Триває 828 день повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках.
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