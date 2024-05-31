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Удар по Харкову: влада повідомила кількість поранених та загиблих

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Удар по Харкову: влада повідомила кількість поранених та загиблих
Наслідки ракетної атаки на Новобаварський район Харкова, 31 травня 2024 року
фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Росіяни традиційно застосували тактику подвійних ударів

Росія опівночі, 31 травня, обстріляла Харків ракетами С-300. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубова та мер міста Ігор Терехов.

Станом на 05:00 відомо про трьох загиблих та 23 постраждалих. Серед поранених – медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто «швидкої».

«Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці», – написав Синєгубов. Усі влучання – виключно цивільна інфраструктура.

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Наслідки ракетної атаки на Новобаварський район Харкова, 31 травня 2024 року
фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

В результаті обстрілу зафіксовано п'ять влучань у Новобаварському районі:

  • одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок;
  • інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком;
  • пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків;
  • зруйновано приватне підприємство.

Нагадаємо, вночі 31 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Харкова. Армія РФ влучила у житловий будинок, повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Триває 828 день повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках. 

Теги: Харків ворог влада ракета інфраструктура будинок рятувальники окупанти росія медик

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