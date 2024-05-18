Білорусь збільшує поставки палива до РФ: причина

Забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики ПВК «Вагнер» та батальйон охорони МВС РБ

Білорусь нарощує постачання палива до Росії через дефіцит, що виник після вдалих атак на російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його постачання до Росії залізничним транспортом.

Забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики ПВК «Вагнер» та батальйон охорони МВС РБ.

«Росія без палива – це чудова ілюстрація путінського правління. Проте режим Лукашенка не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України», – пише Центр національного спротиву.

Нагадаємо, що Китай різко підвищив тарифи на прямі залізничні вантажні перевезення до Росії та Білорусі. Про це повідомив транспортно-логістичний портал Infotrans Media Belarus з посиланням на дані експедиторських компаній. Як зазначається, у середньому ціни зросли на $500-800 і більше, залежно від станції відправлення.