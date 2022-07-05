Китай переконує Європу послабити санкції проти Росії

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Лунає стандартна китайська мантра про «думайте про свої інтереси»

Китайські медіа радіють енергетичній залежності Європи від Росії та пророкують зимовий апокаліпсис: Магазини та заводи закриються, люди залишаться без роботи та грошей, і замерзнуть у своїх домівках.

В кінці вони пропонують Європі хороший, на їх думку, вихід/висновок:

«Санкції ЄС проти Росії згодом стануть її власною економічною проблемою, підриваючи координацію всередині блоку та інтеграційний процес ЄС.

Чим довше триває енергетична боротьба між Росією та ЄС, тим гірше для обох сторін».

Стандартна китайська мантра про «думайте про свої інтереси».

КНР не треба залучати країни на свій бік або бік Росії.

Їй достатньо спонукати їх менше допомагати Україні, менше накладати санкцій, та більше думати про актуальні внутрішні інтереси, менше втручаючись у міжнародні справи та довгострокові стратегії.

Чим менш далекоглядними будуть лідери світу, чим менше думати про майбутнє контнентів, а концентруватися на власних викликах, чим більш неохоче об'єднуватимуться та активніше підозрювати один одного в більших виграшах від ситуації – тим краще автократичним акторам.

Адже перемогти об'єднаний світ вони не зможуть, а розколотий – легко.

Тому, в оглядах по енергетиці, КНР не втрачає можливості згадувати, що США виходять на перше місце в світі по експорту СПГ, щоб створити у всіх хибне враження, що поки вони втрачають – США виграють.

Якщо згадаєте минулий рік енергетичну кризу, у нас нерідко лунали меседжі: так США лише виграє від того, що розвертає танкери та спрямовує їх до Європи.

Але правда інша – в будь-якій війні втрачають всі, США не виключення, достатньо подивитися на їх інфляцію та невдоволення населення.

Але є війни, які ти не обираєш. Коли агресор та м'ясник зробив вибір за весь світ і всі вимушені втрачати.

Проте, якщо не чинити опір та не перемагати – світ втратить в рази більше.

Джерело: блог Агії Загребельської

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.