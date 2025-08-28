Рютте про обстріли в Україні: Ми не можемо бути наївними щодо Путіна

Генсек НАТО Марк Рютте зробив заяву після масованих обстрілів окупантів по Києву, Запоріжжю та інших містах

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що світ не може дозволити собі бути наївним щодо дій Володимира Путіна після чергової нічної російської атаки на українські міста. Заява була зроблена після того, як російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру та мирних мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представництво НАТО в Україні.

«Ми не можемо бути наївними щодо Володимира Путіна. І минула ніч є тому підтвердженням… безневинні мирні громадяни та цивільна інфраструктура знову були під обстрілом внаслідок російських атак на Україну», – наголосив Рютте.

Представництво НАТО в Україні висловило щирі співчуття жертвам та їхнім родинам. Також було підтверджено підтримку міжнародним колегам із місій ЄС в Україні та Британської ради в Україні, які постраждали внаслідок обстрілу.

Як відомо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Унаслідок російського масованого удару по місту загинули 19 людей, з них – чотири дитини, 52 осіб постраждали. Надзвичайники продовжують аварійно-рятувальні роботи на двох локаціях. Під завалами ще можуть перебувати люди. Про це повідомляє ДСНС.

До слова, у ніч проти 28 серпня окупанти атакували Київ безпілотниками та ракетами. Низка світових лідерів відреагували на російський терор. Президент Франції Еммануель Макрон засудив масовану атаку РФ. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив: «Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради. Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися». Президент Фінляндії Александр Стубб зауважив, що удари окупантів свідчать, що Росія не має наміру припиняти війну. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що «уночі Росія знову показала своє справжнє обличчя». Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні наголосила: «Інтенсивні атаки цієї ночі на Київ показують, хто стоїть на боці миру, а хто не має наміру вірити в переговори. Наші думки з українським народом, цивільним населенням, родичами беззахисних жертв, серед яких є й діти, безглуздих російських атак». Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вражений ударом РФ по Києву.

Нагадаємо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.