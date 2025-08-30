Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
У Росії горить Краснодарський НПЗ
фото: соціальні мережі

Краснодарський НПЗ найстаріший з нині діючих російських нафтопереробних заводів

У ніч на 30 серпня у Росії атаковано два нафтопереробних заводи – у Краснодарі та Сизрані у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, у Краснодарі було атаковано Краснодарський нафтопереробний завод. Зазначається, що проектна потужність з переробки нафти становить 3,1 млн тонн на рік. 

Краснодарський НПЗ найстаріший з нині діючих російських нафтопереробних заводів. На даний час є філією ТОВ «Афіпський НПЗ».

Крім того, було атаковано Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Як повідомлялося, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

Теги: нафта вибух росія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог хоче зачепитися за Куп'янськ та Покровськ
Запеклі бої на Сумщині: ЗСУ тримають «хитку рівновагу»
11 серпня, 10:40
Внаслідок атаки знищено літак Су-30СМ
СБУ вразила ключову авіабазу РФ для операцій в Чорному морі
4 серпня, 13:32
Фігурантів затримано на місці події під час вчинення злочину
Затримано завербованих РФ молодиків, які хотіли спалити будинок ветерана на Київщині
5 серпня, 14:30
Іранські вчені їздили до РФ на переговори
Іранські фізики-ядерники таємно їздили до Москви – Financial Times
5 серпня, 19:27
Трамп заявив, що хоче припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін
Чому США не запровадили вторинних тарифів проти РФ? Пояснення Трампа
11 серпня, 20:24
Риндовський є заслуженим майстром спорту України з самбо
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
14 серпня, 17:17
Нині триває 1271-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року
17 серпня, 08:30
Росія вимагає скасування законів, які заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву, заявив Лавров
Лавров озвучив вимоги Кремля щодо статусу російської мови в Україні
24 серпня, 15:47
Сума, яку сплатив іноземний бізнес, дорівнює половині військового бюджету Росії на 2025 рік
Іноземні компанії профінансували зарплати мільйона російських солдатів – Newsweek
28 серпня, 00:57

Соціум

У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
Російський Куйбишевський НПЗ зупинив роботу після атаки – Reuters
Російський Куйбишевський НПЗ зупинив роботу після атаки – Reuters
Зумери кардинально змінюють правила роботи: дослідження
Зумери кардинально змінюють правила роботи: дослідження
«Тест-драйв» будинку: у США набирає популярності новий тренд на ринку нерухомості
«Тест-драйв» будинку: у США набирає популярності новий тренд на ринку нерухомості
У Туреччині почалися страйки в готелях
У Туреччині почалися страйки в готелях
Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь
Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
8082
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
6639
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
6274
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
4584
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua