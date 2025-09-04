Рютте повідомив, які три країни готуються до «тривалої конфронтації» з НАТО

Генсек НАТО: Дехто може побоюватися нової гонки озброєнь, але я можу запевнити вас, що наша мета не полягає в провокації. Наша мета – захистити

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія, Китай та Іран готуються до «тривалої конфронтації» з Альянсом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Рютте, коментуючи фотографії з вчорашнього військового параду в Пекіні, додав, що дії НАТО не спрямовані на «нову гонку озброєнь, а на захист Альянсу.

«Дехто може побоюватися нової гонки озброєнь, але я можу запевнити вас, що наша мета не полягає в провокації. Наша мета – захистити і забезпечити, щоб ми могли і надалі насолоджуватися свободою і безпекою, які ми всі так цінуємо, свободою і безпекою, для збереження яких і було засновано НАТО», – йдеться у повідомленні.

Рютте зазначив: «Неспровокована війна Росії проти України є найочевиднішим прикладом цієї загрози. Але ця загроза не зникне з закінченням війни, і виклик не обмежується лише Росією. Китай, Іран і Північна Корея становлять виклик як окремо, так і в результаті співпраці. Достатньо подивитися на фотографії з Пекіна за останні кілька днів і на те, як вони тримаються за руки».

Вони розширюють співпрацю в оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до тривалої конфронтації. І, як я вже казав раніше, виклики, з якими ми стикаємося, є довготривалими. Тому ми маємо бути готовими».

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку. На заході були присутні російський диктатор Володимир Путін та диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснили рідкісні закордонні візити, щоб взяти участь у військовому параді у Пекіні. Вони стояли по боках китайського президента Сі Цзіньпіна, коли підіймалися на оглядовий майданчик з видом на площу Тяньаньмень і спостерігали за демонстрацією військової техніки та маршем військ. Спільна поява була демонстрацією єдності проти США.