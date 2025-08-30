Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Жалоба. Що для неї треба: закон чи совість?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Меморіал з іграшок та квітів у пам'ять загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 28 серпня
фото: radiosvoboda.org

Знову про подвійні стандарти

28 серпня у Києві сталася страшна трагедія, чергова страшна трагедія... Ймовірно, кількість загиблих сягне трьох десятків, серед них діти... Але вже увечері у столиці розпочалися численні розважальні заходи.

І парадокс! Зацькували лише чомусь співака YakTak за благодійний концерт на Софіївській Борщагівці. Урешті концерт перервали і припинили. Співак вибачився, щось пояснив... Але це ж був не єдиний концерт у столиці у цей трагічний день!

Деякі «свята» проводили ЗМІ, які часто люблять менторствувати на дуже різні теми. Там перебували десятки медійних осіб, артистів. У мережі сотні сотні рілзів, де всі скачуть у напівголому вигляді. Але чи чули ви щось про те, як це неправильно?

«Главком» цю тему піднімав трохи раніше з юристами. Висновок такий: чинне законодавство України не містить чітких норм, які б регулювали функціонування громадських закладів у такі дні, що призводить до таких неоднозначних ситуацій та суперечливих дій правоохоронних органів. Тому кожен танцює на кістках, як хоче і в межах своїх уявлень про те, коли і як треба солідаризуватися у жалобі.

Відзначу, що не всі артисти і організатори плюють на такі речі. Мав досвід, коли концерт відбувався у Києві, у цей же час страшний обстріл відбувся у Кривому Розі. Співачка, дізнавшись про трагедію, про загибель дітей не стала міняти свої наряди на яскраві, але змінила, скоротила програму, вилучила всі веселі пісні і глядач це все зрозумів і прийняв. Це була Ірина Білик.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: трагедія обстріл концерт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Святошинському районі обвалився цілий під'їзд житлового будинку
Кличко показав наслідки нічної атаки у Святошинському районі (відео)
31 липня, 09:13
Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі
Ворог атакував Суми: виникли пожежі
6 серпня, 23:10
Протягом доби енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 29 населених пунктів області
За добу ДТЕК повернув світло 210 тис. домогосподарств після обстрілів
3 серпня, 17:46
В ОВА зазначили, що важливо також дотримуватися інформаційної тиші
На Київщині лунають гучні вибухи
21 серпня, 09:59
Головні новини ночі проти 23 серпня
Атака на Краматорськ та Конотоп, вибухи у Росії: головне за ніч
23 серпня, 05:51
Представниця українського шоу-бізнесу опинилась в епіцентрі неприємної ситуації
У Тернополі невідомі чоловіки не на жарт налякали Анну Трінчер (відео)
27 серпня, 18:49
Зруйноване помешкання киянки через ворожу атаку в ніч на 28 серпня
Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
28 серпня, 13:15
Цієї ночі ворог прицільно вдарив по потягу
«Укрзалізниця» повідомила, як курсують потяги країною після нічної атаки
28 серпня, 13:28
«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів через пошкодження інфраструктури
«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів через пошкодження інфраструктури
Сьогодні, 06:18

Микола Підвезяний

Жалоба. Що для неї треба: закон чи совість?
Жалоба. Що для неї треба: закон чи совість?
Ядерне роззброєння України. Чи правда, що у всьому винен Захід?
Ядерне роззброєння України. Чи правда, що у всьому винен Захід?
Чи може квадратний метр житла у Бородянці коштувати дорожче, ніж у Києві?
Чи може квадратний метр житла у Бородянці коштувати дорожче, ніж у Києві?
З чим повернувся Зеленський з Білого дому
З чим повернувся Зеленський з Білого дому
Заборона УПЦ МП: минув рік, а віз і нині там
Заборона УПЦ МП: минув рік, а віз і нині там
Грім вдарив, НАБУ запрацювало
Грім вдарив, НАБУ запрацювало

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
18K
У Туреччині почалися страйки в готелях
6312
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5109
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
5089
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua