Жалоба. Що для неї треба: закон чи совість?

Меморіал з іграшок та квітів у пам'ять загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 28 серпня

Знову про подвійні стандарти

28 серпня у Києві сталася страшна трагедія, чергова страшна трагедія... Ймовірно, кількість загиблих сягне трьох десятків, серед них діти... Але вже увечері у столиці розпочалися численні розважальні заходи.

І парадокс! Зацькували лише чомусь співака YakTak за благодійний концерт на Софіївській Борщагівці. Урешті концерт перервали і припинили. Співак вибачився, щось пояснив... Але це ж був не єдиний концерт у столиці у цей трагічний день!

Деякі «свята» проводили ЗМІ, які часто люблять менторствувати на дуже різні теми. Там перебували десятки медійних осіб, артистів. У мережі сотні сотні рілзів, де всі скачуть у напівголому вигляді. Але чи чули ви щось про те, як це неправильно?

«Главком» цю тему піднімав трохи раніше з юристами. Висновок такий: чинне законодавство України не містить чітких норм, які б регулювали функціонування громадських закладів у такі дні, що призводить до таких неоднозначних ситуацій та суперечливих дій правоохоронних органів. Тому кожен танцює на кістках, як хоче і в межах своїх уявлень про те, коли і як треба солідаризуватися у жалобі.

Відзначу, що не всі артисти і організатори плюють на такі речі. Мав досвід, коли концерт відбувався у Києві, у цей же час страшний обстріл відбувся у Кривому Розі. Співачка, дізнавшись про трагедію, про загибель дітей не стала міняти свої наряди на яскраві, але змінила, скоротила програму, вилучила всі веселі пісні і глядач це все зрозумів і прийняв. Це була Ірина Білик.