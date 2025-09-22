Головна Думки вголос Віктор Андрусів
Плани Путіна на осінь: залякування Заходу, блекаут і прорив фронту

фото: AP

Контури осінньої гри російського диктатора

Путін готується до фінальної битви, і схоже він вирішив її вести на всіх рівнях. Останні події більш-менш показують контури його планів.

1. Підвищення ставок

Отже, поки Захід демонструє свій страх перед потенційним зіткненням з РФ, Путін вирішив використати цей страх на свою користь. Провокації в Польщі, Естонії є новою тактикою. Ціль показати, що відмова Заходу від його мирного плану (передача Донбасу і заморозка по лінії) - може мати наслідком глобальну війну. Провокації є також його відповіддю на спроби посилення санкційного тиску по нафті. Ціль змінити фокус з логіки санкцій і підтримки України, на мирні переговори - інакше велика війна.

2. Блекаут

Попри те, що в попередні роки спроби зробити блекаут не вдались, я бачу, що в цьому році Путін докладе максимум. І я думаю, в нього великі шанси на успіх. Блекаут також є частиною фінальної битви: знищення тилу. Очевидно, що блекаут на зиму завдасть дуже великої шкоди нам, і ще більше деморалізує тих, хто вже й так тримається з останніх сил. Ціль зробити вимоги путіна прийнятними для виснаженого населення.

3. Прорив на Донбасі

Прорив фронту зараз є головним завданням окупаційних військ. З цією метою російська армія починає розходувати м’ясо в непланових раніше масштабах. Це ще раз підтверджує, що Путін буде йти ва-банк, розуміючи, що після цього він навряд чи зможе продовжувати в такому ж темпі, як робив це останні два роки. Ціль прориву фронту має деморалізувати наші війська і керівництво, змусити погодитись на його умови.

Тому, залякати наших партнерів провокаціями, деморалізувати населення - блекаутом, деморалізувати військових - проривом на фронті - нова формула Путіна в досягенні ним своїх цілей. 

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
