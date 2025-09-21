Трамп робить ставку на Китай?

Перемовини між Трампом і Сі – план «Б» у війні РФ та України?

Чим критичніше Трамп висловлюється щодо Путіна, тим мʼякшим він стає до Сі. Схоже, що прямі перемовини між Трампом і Сі про завершення російсько-української війни – можуть стати планом «Б» для Трампа, якщо його наміри завершити війну у форматі тристоронньої зустрічі США-Україна-Росія завершаться нічим. Орієнтовний початок Плану «Б» – початок наступного року.

Про це, по суті, і повідомив Трамп сьогодні за підсумками своєї розмови з Сі, коли сказав, що полетить у Китай на початку наступного року.

Сьогодні Трамп говорить з Сі лише про тарифи і ТікТок.

Однак, розчарувавшись у можливості домовитися з Росією він буде говорити зі «старшим» Путіна – китайським лідером, який на сьогодні, як виявилося, єдиний, хто має механізми всерйоз натиснути на кремль.

Звісно, що Китай, якщо і буде це робити, то не просто так. Трампу доведеться пропонувати Сі щось масштабне. А насамперед – відмовитися від своєї головної тези у зовнішній політиці – що стримування Китаю мають стати головною ціллю США.