На Буковині та Харківщині затримано диверсантів, які палили авто ЗСУ та об’єкти залізниці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Затриманим загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ затримала підпалювачів, які виконували завдання Росії у Харкові та на Буковині

Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох агентів, які за завданням Росії вчиняли підпали в східних та західних областях України. Фігурантами виявилися місцеві жителі, які шукали «легких заробітків» у Telegram-каналах. Усім затриманим оголошено підозру, їм загрожує тривалий термін ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

У Харкові затримали 21-річного чоловіка, який підпалив службовий позашляховик ЗСУ. Автомобіль, що проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті, був облитий легкозаймистою сумішшю. СБУ затримала зловмисника, коли він готувався до нових злочинів у місті.

На Буковині було викрито 24-річного рецидивіста, який після звільнення з в’язниці отримав замовлення від Росії на підпал енергооб’єктів «Укрзалізниці». Він залучив до злочину свого 34-річного знайомого. Обох чоловіків затримали після того, як вони підпалили місцеву релейну шафу.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання діяльності ЗСУ та ч. 2 ст. 113 – диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Наразі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один коригувальник повітряних російських атак по території України. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ 41-річний комірник місцевого підприємства. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у забороненій соцмережі «ВКонтакті».

