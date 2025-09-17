Головна Думки вголос Віталій Портников
Поки Трамп крутить стару шарманку про угоду, Путін займається ескалацією

glavcom.ua
фото: Getty Images

Якщо у Путіна почнуться серйозні проблеми, він сам знайде спосіб завершити війну без Трампа

Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду, і ми починаємо обговорювати, на які ж поступки американський президент буде штовхати українського колегу, що він скаже під час їхньої майбутньої зустрічі у Сполучених Штатах, чи не стане Трамп на бік Путіна під час тристороннього саміту.

Тобто ми знову починаємо дискутувати про власні очікування у неіснуючій реальності. Не має жодного значення, які поступки мав би зробити Зеленський, тому що жодні поступки Путіну не потрібні. Не має значення, на чиєму боці буде Трамп під час тристороннього саміту, тому що самого саміту не буде. Усе це існує виключно у світі Трампа, який не перетинається з реальністю.

Путін, між тим, діє за власним планом. Він тягне час і посилює ескалацію. Якщо Трамп буде раптом надто сильно тиснути, Путін знову запропонує відновити переговори й, можливо, надішле для участі вже не Мединського, а Рябкова чи навіть Лаврова. При цьому він знову буде запрошувати Зеленського приїхати до Москви. Зеленський відмовлятиметься, а Трамп продовжуватиме говорити про тристоронні зустрічі. І водночас російські дрони летітимуть у європейські країни, Трамп цього не помічатиме, а ситуація дестабілізуватиметься, якщо не буде адекватної реакції бодай з боку європейців.

Поруч із згадкою про Зеленського Трамп знову вимагає від європейців запровадити санкції проти покупців російської нафти. Це слушне зауваження. Захід мав би обмежити закупівлі як російської нафти, так і нафтопродуктів, вироблених із неї. Чи зупинить це війну? Ні. Бо для Китаю й Індії солідарність із Росією — не лише економічне рішення. Це основа їхньої стратегії: те, що дозволяє Китаю будувати власну гегемонію і залишатися незалежним від тиску Заходу. А сам тиск може дати зворотний результат: збільшити доходи Росії, адже Індія й Китай просто шукатимуть інші ринки для збуту продукції.

А якщо все ж таки цей економічний тиск дасть результат і зруйнує російську економіку? Відкрию вам великий секрет: у такому разі нам Трамп буде непотрібний. Ні в кімнаті переговорів, ні поза нею. Якщо у Путіна почнуться серйозні проблеми, він сам знайде спосіб завершити війну без будь-якого Трампа. А якщо проблем не буде, він лише й надалі використовуватиме слабкість і некомпетентність Трампа для посилення впливу Китаю та Росії.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
