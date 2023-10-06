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Євген Магда Директор «Інституту світової політики»

Путін у Валдаї. Це окрема сторінка для суду над рашизмом

glavcom.ua
Заяви Путіна не мають нічого спільного із реальністю
фото з відкритих джерел

Людство має ефективніше реагувати на російську агресію

Виступи Володимира Путіна на засіданні дискусійного клубу «Валдай» у четвер, 5 жовтня, – це у майбутньому окрема сторінка для суду над рашизмом.

Його заяви не мають нічого спільного із реальністю. І коли він запевняє, що росія спокійно і впевнено рухається до досягнення, як він сказав, цілей «СВО», це абсолютно чітко спрямовано на внутрішню аудиторію.

Путін, звісно, сипле шокуючими цифрами нібито українських втрат. Але зверніть увагу на те, як він оминає цифри російських втрат.

Слід також звернути увагу на те, що Путін знову сів на улюбленого коника, почавши розповідати про війська СС, порівнюючи їх із ЗСУ. Російська пропаганда вхопилася за інцидент, який стався у канадському парламенті після скандалу з вшануванням ветерана дивізії СС «Галичина» Ярослава Гуньки – і намагається використати його за повною програмою.

Коли Путін каже, що не росія починала війну, це для людей, які мають пам’ять на рівні навіть не рибки гуппі.

Думаю, що критика на адресу Заходу з боку російського диктатора, його розмірковування про багатополярний світ – те, що слід критично оцінювати, на що треба реагувати.

Показово, що одного дня із цим виступом Путіна, із псевдомиротворчістю, рашисти вбили понад 50 українців у селі Гроза на Харківщині. Такий збіг явно не випадковий.

Людство має ефективніше реагувати на російську агресію, хоч як Путін би брехав і марив на засіданні кишенькового для нього клубу «Валдай».

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Джерело
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Теги: росія війна путін

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