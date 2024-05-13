Головна Думки вголос Михайло Басараб
search button user button menu button
Михайло Басараб Політолог

Ми маємо сприймати цю війну в історичному контексті. І ось чому

glavcom.ua
«Має зʼявитися повага до минулих жертв і ще більше відповідальності за майбутнє»
фото: ЗСУ

«Кожен з нас має бачити себе у величезному полотні майже тисячолітнього сусідства з цими нелюдами»

Ще одне важливе спостереження за час служби в Українському Війську. Йдеться про нюанс, в якому ми кульгаємо, але нам до снаги трансформувати проблему в посилення.

Отже, суть проблеми в тому, що значна частина військових (добровольців і кадрових) сприйняли війну лише на інстинктивному рівні. Вони досі не бачать її в ширшому – історичному контексті. Інстинктивне сприйняття полягає в тому, що на нас напали негідники ось тут і зараз, а ми маємо дати їм тягла за те, що з якогось дива вдерлися до нашого двору.

Таке ставлення до ворога і його вторгнення позбавлене повного розуміння Проблеми і рівня загроз. Через це виникає купа похідних проблемних питань, які підгризають нас зсередини: «статутщина», карʼєризм, меркантильність, непотрібна конкуренція та багато інших.

Усього перерахованого було б помітно менше, якби по вертикалі МПЗ ЗСУ велася комплексна робота з розʼяснення усієї широти й історичної тяглості проблем з Московією та її спадкоємцями. Кожен військовий повинен нести службу з повним і постійним уявленням масштабу своєї місії. Кожен з нас має бачити себе у величезному полотні майже тисячолітнього сусідства з цими нелюдами. Тут має зʼявитися повага до минулих жертв і ще більше відповідальності за майбутнє. Коли це буде у базовій прошивці кожного, хто служить в Українському Війську, то проблемних питань стане значно менше.

Підкріпити цю просвітницьку програму варто й у ЗМІ, коли буквально кожному в державі слід вкласти у голову історичний контекст сприйняття війни. Повірте, ухилянтів стане менше і волонтерства побільшає.

Це дуже важливо зараз, коли вкрай потрібне відкриття другого дихання.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія військові війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпіада-2024 у Франції пройде з 26 липня до 11 серпня
Макрон ініціює Олімпійське перемир'я, але чи вплине це на агресорів?
15 квiтня, 16:23
У новому інтерв'ю Карлсон каже, що на Заході нібито Дугіна називають «мозком Путіна»
Дугін і Карлсон: про що американський журналіст говорив із «мозком Путіна», який закликає убивати українців
1 травня, 18:22
Зеленський розповів Байдену про щоденні російські атаки по Україні
Зеленський та Байден обговорили новий пакет оборонної допомоги Україні
22 квiтня, 20:08
Диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти з території Росії
На Сумщині прикордонники відбили напад російських диверсантів
15 квiтня, 10:33
Kronos може безшумно рухатися під водою зі швидкістю 50 км/год
Kyiv Post: Українські інженери розробляють новий підводний човен, який стріляє торпедами (фото)
17 квiтня, 01:07
Німеччина має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах ППО
Німеччина запустила процес пошуку додаткових засобів ППО для України
18 квiтня, 02:40
Президент перевірив будівництво фортифікацій в Донецькій області
Захист та будівництво фортифікацій: Зеленський на Донеччині провів нараду (відео)
19 квiтня, 12:57
Позиційні бої відбулися на південний захід від Сватового поблизу Твердохлібового
ISW повідомив, на якому напрямку тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася
20 квiтня, 05:02
Через війну в Україні значно збільшилась кількість людей, які потребують встановлення інвалідності
Уряд затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи
6 травня, 19:07

Михайло Басараб

Ми маємо сприймати цю війну в історичному контексті. І ось чому
Ми маємо сприймати цю війну в історичному контексті. І ось чому
Світ ще можна врятувати. Українці показують приклад
Світ ще можна врятувати. Українці показують приклад
Чому Путін так впевнено погрожує Заходу
Чому Путін так впевнено погрожує Заходу
Чому РФ може атакувати НАТО ще до президентських виборів у США?
Чому РФ може атакувати НАТО ще до президентських виборів у США?
Чому цю війну не завершити переговорами
Чому цю війну не завершити переговорами
Війни у майбутньому точно будуть. Чи ми готові до цього?
Війни у майбутньому точно будуть. Чи ми готові до цього?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Наступ на Харківщині: розвідка звернулася до окупантів
15K
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
14K
Ексспікер Разумков показав спільне фото зі своєю мамою – народною артисткою
9190
Сталінська мобілізація. Заяви нового міністра оборони Росії шокують
8949
Президентка Грузії запропонувала відкласти дату набрання чинності закону про «іноагентів»
6674
Новий міністр оборони РФ: що про нього відомо

Новини

«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня Вишиванки
Сьогодні, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Сьогодні, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
Вчора, 20:45
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Вчора, 13:58
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
11 травня, 16:39

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua