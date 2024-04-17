Kyiv Post: Українські інженери розробляють новий підводний човен, який стріляє торпедами (фото)

Kronos може безшумно рухатися під водою зі швидкістю 50 км/год

Підводний човен містить 11 місць

Українські інженери розробляють в Об'єднаних Арабських Еміратах підводний човен Kronos. Він здатен запускати ракети-торпеди. Про це повідомляє Kyivpost.

Підводний човен нещодавно пройшов випробування для використання у військових цілях. Kronos може безшумно рухатися під водою зі швидкістю 50 км/год і не лише перевозити пасажирів, а й нести вибухівку.

«Поки у Палаті представників Конгресу США продовжують блокувати виділення допомоги для України, ще у лютому схвалене Сенатом, українські інженери розробляють підводний човен, здатний запускати ракети-торпеди», – йдеться у матеріалі видання.

фото: Highland Systems

На воді підводний човен здатен рухатися зі швидкістю до 80 км/год, а під водою – до 50 км/год, практично беззвучно.

Технічні характеристики Kronos:

ширина – 7,4 м;

довжина – 9 м;

висота – 2 м;

вантажопідйомність – до 3000 кг на воді;

споряджена маса – 10000 кг;

місткість – 11 місць.

фото: Highland Systems

«Це гібридне судно, кероване нашою висококваліфікованою командою проєктування, досліджень і розробок, може комфортно вмістити 10 пасажирів і підходить для комерційних, рятувальних і бойових операцій. Підводний човен має інноваційну конструкцію корпусу, яка значно знижує споживання палива, збільшує максимальну швидкість і забезпечує чудову стійкість», – зазначили розробники Kronos.

Нагадаємо, що розробники з української технологічної компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Він може завдавати точних ударів, зокрема, в нічних операціях. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Дальність дії безпілотника становить до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг. Shoolika mk6 має високоточну систему керування та стійкий до впливу радіоелектронної боротьби.