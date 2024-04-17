Kyiv Post: Українські інженери розробляють новий підводний човен, який стріляє торпедами (фото)
Підводний човен містить 11 місць
Українські інженери розробляють в Об'єднаних Арабських Еміратах підводний човен Kronos. Він здатен запускати ракети-торпеди. Про це повідомляє Kyivpost.
Підводний човен нещодавно пройшов випробування для використання у військових цілях. Kronos може безшумно рухатися під водою зі швидкістю 50 км/год і не лише перевозити пасажирів, а й нести вибухівку.
«Поки у Палаті представників Конгресу США продовжують блокувати виділення допомоги для України, ще у лютому схвалене Сенатом, українські інженери розробляють підводний човен, здатний запускати ракети-торпеди», – йдеться у матеріалі видання.
На воді підводний човен здатен рухатися зі швидкістю до 80 км/год, а під водою – до 50 км/год, практично беззвучно.
Технічні характеристики Kronos:
- ширина – 7,4 м;
- довжина – 9 м;
- висота – 2 м;
- вантажопідйомність – до 3000 кг на воді;
- споряджена маса – 10000 кг;
- місткість – 11 місць.
«Це гібридне судно, кероване нашою висококваліфікованою командою проєктування, досліджень і розробок, може комфортно вмістити 10 пасажирів і підходить для комерційних, рятувальних і бойових операцій. Підводний човен має інноваційну конструкцію корпусу, яка значно знижує споживання палива, збільшує максимальну швидкість і забезпечує чудову стійкість», – зазначили розробники Kronos.
Нагадаємо, що розробники з української технологічної компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Він може завдавати точних ударів, зокрема, в нічних операціях. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Дальність дії безпілотника становить до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг. Shoolika mk6 має високоточну систему керування та стійкий до впливу радіоелектронної боротьби.
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