Художниця, волонтерка та боєць Третьої штурмової. Згадаймо Маргариту Половінко
Марго створювала свій щоденник кров’ю, який планувала закінчити тоді, коли закінчиться війна
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Маргариту Половінко.
Боєць Третьої штурмової бригади на позивний Марго, волонтерка та українська художниця Маргарита Половінко загинула на фронті 5 квітня 2025 року Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури та Другий механізований батальйон 3 ОШБ.
«Ти не боялася відповідальності, завжди тримала слово і робила більше, ніж від тебе вимагали. Загинула під час виконання бойового завдання. Гідно. Зі зброєю в руках», – повідомили в батальйоні.
Маргарита Половінко народилася 24 березня 1994 року у Кривому Розі. З 2012 по 2015 рік навчалася у Дніпровському театрально-художньому коледжі на відділенні образотворчого мистецтва за спеціальністю «Станковий живопис». Пізніше закінчила Національну академію мистецтва за цією ж спеціальністю.
У дитинстві і ранній юності займалася плаванням і мріяла про великий спорт, але проблеми з серцем спонукали її зосередитись на іншому хобі – малюванні.
Повномасштабне вторгнення застало Маргариту в Туреччині – вона подорожувала і шукала роботу. Повернулася в Україну і почала волонтерити. У 2024-му стала парамедиком-добровольцем і займалася евакуацією поранених, потім офіційно долучилася до Третьої штурмової.
Маргарита розповідала, що почала багато малювати на початку повномасштабного вторгнення, коли з'явилися перші новини про загибель дітей в Ірпені.
«Я намалювала дівчинку, яка, наче янгол, летить над будинками. Дівчинка летить над цим уродством світу. Перше моє сприйняття росіян було таким, ніби вони – монстри, які прийшли й борються з людьми», – розповідала художниця в інтерв’ю для «Суспільного».
Раніше художниця Маргарита Половінко малювала рідний Кривий Ріг і людину на периферії постіндустріального суспільства. Ці роботи вона розпродавала на аукціонах для зборів на ЗСУ. А під впливом війни Марго почала малювати кров'ю та напіввисохлими кульковими ручками, щоб передати нестерпний фізичний біль нової реальності.
«Це видряпування. Я намагалась ускладнювати процес малювання, мені треба було передати в матеріалі це зусилля, з яким створюється малюнок, фізичну напругу», – розповідала вона.
Маргарита загинула на фронті 5 квітня 2025 року.
«Вона була FPV-пілотом другого Мехбату нашої бригади, Третьої Штурмової... Я її часто по рації чула», – написала про Маргариту Половінко Lesya Ganzha.
Поховали мисткиню у рідному Кривому Розі 11 квітня на центральному кладовищі на Алеї Слави.
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