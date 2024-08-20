Головна Думки вголос Михайло Ясинський
search button user button menu button
Михайло Ясинський Продюсер

Духовна деколонізація. Як виправляти московську архітектуру церков

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Побудовані храми у стилістиці Московської церкви
колаж: glavcom.ua/фото: Михайло Ясинський/Facebook

Фахівці добре знають, як виглядає українська церква

Якщо московська церква це вплив, то логічно, що він відбувається не тільки через промови священників, але й через всю свою естетику. Через мову служби, через хорові партитури, через архітектуру.

Так чи ні, культуро- та релігієзнавці?

Можна багато говорити про вплив української художньої думки на православіє, але ще більше можна сказати про те, як багато було зроблено Москвою для посилення саме московського образу православної церкви в Україні.

Фахівці добре знають, як виглядає українська церква.

Тоді нехай фахівці скажуть, що робити з великою кількістю побудованих за останні 20 років по всій Україні храмів у стилістиці московських теремків та кремлів? На фото лише те, що встиг зафотографувати дорогою. Але ви ж бачили їх.

Вони ж, навіть якщо перейдуть у національний патріархат, що будуть робити зі своєю архітектурою, від якої прямо віє московщиною?

Це ж вам не пісні перекладати) А цегли!) Це трохи складніше... Чи ні?).

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква Московська церква в Україні православна церква Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

України підготувати та здійснити операцію, яка шокувала російського диктатор
Найгірший кошмар Путіна
17 серпня, 09:00
Підняття податків є невідворотнім
Чому Україні не вдасться уникнути підвищення податків?
29 липня, 21:11
Знов Лукашенко працює ретранслятором Путіна
Путін хоче переговорів? Лукашенко, як маркер настроїв Кремля
16 серпня, 14:11
Пораненим внаслідок атаки надають медичну допомогу
Окупанти вп’яте за день атакували Харків: є поранені
24 липня, 15:28
У Парижі 27 липня розіграли стартові 14 комплектів нагород літньої Олімпіади
Українські спортсмени стартували на Олімпіаді-2024: перші результати змагань
27 липня, 22:54
Верещинська розповіла, що зустрічі спеціальної робочої групи при Міністерстві енергетики щодо вирішення питання боргів перед інвесторами зупинились. 
Без виплати боргів інвесторам будівництво нових потужностей зеленої енергетики буде повільним – експерт
31 липня, 16:30
Монастир Російської православної церкви у Фастівському районі Київської області почав будуватися ще на початку 2000-х
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
6 серпня, 21:20
Минулого тижня вторгнення України в Курську область стало несподіванкою для Москви
«Найризикованіше рішення Зеленського». The Times назвав автора ідеї наступати на Курськ
11 серпня, 06:50
17 серпня – День безпритульних тварин
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 серпня, 00:10

Михайло Ясинський

Духовна деколонізація. Як виправляти московську архітектуру церков
Духовна деколонізація. Як виправляти московську архітектуру церков
Бронювання циркачів ніби й правильне. Але...
Бронювання циркачів ніби й правильне. Але...
Заворушення в Казахстані. Аналіз подій через призму шоу-бізнесу
Заворушення в Казахстані. Аналіз подій через призму шоу-бізнесу
Чому наша естрада російськомовна?
Чому наша естрада російськомовна?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
93K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
41K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
18K
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)
13K
У якому місті Польщі найкращі заробітки: інфографіка

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Вчора, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua