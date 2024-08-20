Духовна деколонізація. Як виправляти московську архітектуру церков

Фахівці добре знають, як виглядає українська церква

Якщо московська церква це вплив, то логічно, що він відбувається не тільки через промови священників, але й через всю свою естетику. Через мову служби, через хорові партитури, через архітектуру.

Так чи ні, культуро- та релігієзнавці?

Можна багато говорити про вплив української художньої думки на православіє, але ще більше можна сказати про те, як багато було зроблено Москвою для посилення саме московського образу православної церкви в Україні.

Фахівці добре знають, як виглядає українська церква.

Тоді нехай фахівці скажуть, що робити з великою кількістю побудованих за останні 20 років по всій Україні храмів у стилістиці московських теремків та кремлів? На фото лише те, що встиг зафотографувати дорогою. Але ви ж бачили їх.

Вони ж, навіть якщо перейдуть у національний патріархат, що будуть робити зі своєю архітектурою, від якої прямо віє московщиною?

Це ж вам не пісні перекладати) А цегли!) Це трохи складніше... Чи ні?).