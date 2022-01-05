Заворушення в Казахстані. Аналіз подій через призму шоу-бізнесу

Більшість населення не здатні платити за своє дозвілля і живуть у культурній ізоляції

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Политически озабоченным коллегам подкину пищу для размышлений. Исключительно профессионального приготовления).

Казахстан. Девятая страна в мире по размеру с населением чуть больше Москвы и огромными природными ресурсами, значительная часть которых до сих пор не разведана.

Лакомый кусочек постосоветского рынка для большинства российских и части украинских артистов.

Полностью ориентированный на российское музыкальное информационное пространство он традиционно состоял из приватного клиента.

Платили большие гонорары, часто артисты выступали перед несколькими людьми, которые даже не обращали внимание на исполнителей, занимаясь своими разговорами. Известны случаи, когда артисты даде не выступали, потому что клиент пошел спать. Платили двойной гонорар и отправляли домой.

Таких клиентов было и есть достаточно, чтобы количество концертов топ артистов на 40-50% приходилось на Казахстан.

Так происходило довольно долго, но когда в середине 10-х годов рынок и в России, в Украине и в Беларуси стал ориентироваться на кассовые концерты, Казахстан оказался не готов собирать большие площадки, несмотря на то, что в стране их построено немало.

Казалось бы. Есть деньги, много, много приватных выступлений, всем хватает, а собрать минимальный дворец спорта популярный артист не в состоянии...

Мой вывод отсюда очень простой. Большая часть населения не способны платить за свой досуг и живут в культурной изоляции. Малая часть – присваивает себе львиную часть доходов страны и кайфует, насколько это возможно. Перекос и его последствия очевидны.

События, которые захлестнули страну неизвестно чем закончатся. Да, это Азия и там свои порядки, привычки, традиции. Но мои, сугубо профильные наблюдения говорят о том, что многое в этом обществе очень криво и не очень справедливо по отношению к большинству граждан. И газ из-за которого возникли беспорядки всего одна из причин.

Там все сложно и очень непредсказуемо прежде всего по социальным и культурным причинам. Вряд-ли там не найдут способ подавить митинги.

Но туфли снимать, чтобы встать на скамейку там тоже никто не будет.

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Джерело: блог Михайла Ясинського

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