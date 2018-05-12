Цікава статистика СБУ щодо корупційних злочинів

Прочитав цікаву статистику ГУ «К» СБУ щодо заходів з виявлення та припинення корупційних правопорушень у середовищі службових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних, контролюючих, судових органів та військових формувань за період 2015-2018 років.

Повідомлено про підозри у скоєнні злочинів у 2298 кримінальних провадженнях, до різних видів і строків покарання засуджено 795 осіб, звільнено з посад 390 корупціонерів.

У середньому за рік це на 30-40 % більше, ніж у НАБУ.

Зокрема, за лінією протидії корупції в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також посадовців юридичних осіб публічного права, що надають публічні послуги розпочато 759 проваджень, засуджено 208 осіб, звільнено 113 посадовців.

За лінією проти дії корупції в судових органах повідомлено про підозру особам у 108 кримінальних провадженнях (безпосередньо суддям повідомлено про підозру у 45 кримінальних провадженнях (2015 – 11, 2016 – 9, 2017 – 20, 2018 – 5), засуджено 32 особи.

За лінією протидії ОЗУ насильницько-корисливого спрямування розкрито (попереджено) 21 умисне вбивство, 97 фактів вимагання, поєднаних із застосуванням насильства та зброї (привіт, буремні 90-і).

Припинено діяльність 149 організованих груп у сферах наркобізнесу, корупційної діяльності, незаконної міграції та торгівлі людьми, скоєння насильницько-корисливих злочинів.

У цілому вважаю, що підрозділи з боротьбі з корупцією та оргзлочинністю, незважаючи на проблеми в суспільній оцінці результатів оперативно-службової діяльності та негативну іміджеву ситуацію, мають дієздатне оперативне ядро.

А ще ж – боєздатний особовий склад, який треба вдумливо застосувати після реформи та позбавлення спецслужби невластивих функцій.

Сам я ніколи по лінії «К» не працював, хоча мене пропонували туди взяти, коли скорочували мою посаду в Департаменті захисту національної державності, і працювати не збираюся, але тими хлопцями, особливо з «бандитського» напряму, розкидатися не можна.

А не то вийде, як з УБОЗом.

Джерело: zik.ua

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