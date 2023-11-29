Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

На кордоні з’явилося світло в кінці тунелю

glavcom.ua
«Мета блокування політична: ускладнити початок діяльності уряду Туска та підготовку України до зими»
фото: Суспільне

Польська влада має виконувати чинні правила ЄС

Тиск має сенс, так само як називання речей своїми іменами.

Позавчора колишній уже польський міністр інфраструктури Анджей Адамчик написав листа українському колезі Олександру Кубракову, в якому поінформував про своє звернення до єврокомісарки з транспорту Адіни Велян щодо необхідності відновлення дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для транспортних фірм із України. Приводом такого звернення названо «порушення правил із боку українських перевізників».

Але порушень не було! Так само як їх не було в квітні 2023 року, коли Польща запровадила ембарго на імпорт агропродукції з нашої країни. Тоді польський уряд теж запевняв, що причина такого радикального кроку – це «порушення харчової безпеки» начебто неякісною українською продукцією.

Брехня, бо численні прокурорські розслідування в самій Польщі жодних порушень не виявили. Тому я впевнений, що ніяких порушень нашими перевізниками не існує.

Адамчик закликав Міністерство інфраструктури України скасувати обов’язкову реєстрацію польських вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: «Зосин – Устилуг» і «Нижанковичі – Мальховіце». Однак, як заявили організатори блокування, виконання цієї вимоги не припинить їхньої акції, бо вони не поступляться, поки не буде відновлено ліцензії для українських перевізників.

Тобто має бути по-їхньому, або блокування продовжиться до лютого.

Таке безправ’я і шантаж стали можливим через повну бездіяльність польської влади, для якої блокування стало зручним інструментом боротьби з новою більшістю в парламенті. І, зокрема, її лідером та кандидатом на посаду прем’єр-міністра Дональдом Туском.

Бездіяльності нинішньої польської влади приходить кінець, бо 4 грудня на засіданні Ради ЄС у справах транспорту мають обговорити вплив скасування ліцензій для українських перевізників. Будемо сподіватися, що обговорення пройде об’єктивно, а українська делегація представить усі аргументи для захисту інтересів нашої національної безпеки та економіки. Польща ж запропонує «пакет» для розв’язання проблеми, в якому буде повернення ліцензій для українських транспортників.

Отже, 4 грудня ситуація проясниться: ми дізнаємось, чи ЄС дотримається свого рішення про скасування ліцензій під час російсько-української війни, чи теж внесе якісь корективи.

Яким не було б рішення, польська влада має виконувати чинні правила ЄС, покінчити з бездіяльністю та розблокувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Це в ідеалі, бо ми ж розуміємо, що мета блокування політична: ускладнити початок діяльності уряду Туска та підготовку України до зими. І цей факт став зрозумілим не лише українцям, а й зростаючому колу поляків.

І саме цей факт дає підставу для обережного оптимізму. Розблокування кордону стає місією здійсненною, хоч поки що важко сказати, коли це станеться.

Наше завдання – це продовжити тиск, розкривати справжню мету блокування та мобілізувати суспільну думку і політиків для припинення антиукраїнської сваволі. Треба роз’яснювати свідоме чи несвідоме підігрівання нинішньою польською владою Росії в реалізації її планів поставити Україну на коліна руйнуванням інфраструктури, дефіцитом енергоносіїв, запчастин та інших необхідних товарів. Також необхідно наголошувати на всіх рівнях, що блокування українсько-польського кордону б’є також по польській економіці, створюючи реальну загрозу національній безпеці Польської держави.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща скандал кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

65% українських біженців працездатного віку знайшли роботу у Польщі
В якій країні найбільше працевлаштованих біженців з України: інфографіка
20 листопада, 15:38
Прем'єр-міністр Єгипту негативно висловився щодо планів Ізраїлю
«Готові пожертвувати мільйонами життів»: прем'єр Єгипту зробив скандальну заяву
2 листопада, 10:21
Швидкість просування черги залежить від домовленостей з польськими протестувальниками
Блокада на польському кордоні. Український далекобійник розповів, кого пропускають без черги
Вчора, 17:02
Е-документи більше не діють на пропускних пунктах України? «Дія» роз'яснила
Е-документи більше не діють на пропускних пунктах України? «Дія» роз'яснила
1 листопада, 16:09
Страйк на кордоні: посол Зварич звернувся до польських перевізників
Страйк на кордоні: посол Зварич звернувся до польських перевізників
6 листопада, 18:21
Через протести на кордоні утворилися величезні черги
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордоні
7 листопада, 11:12
«Зуби дракона» на мосту в Нарві
Естонія встановлює бетонні блоки на кордоні з Росією (фото)
18 листопада, 08:27
Один із учасників групи намагався втекти повз прикордонників
Прикордонники застосували сльозогінний газ до росіян, що проривалися до Фінляндії
18 листопада, 06:53
Новий уряд Польщі склав присягу
Новий уряд Польщі склав присягу
27 листопада, 21:47

Микола Княжицький

На кордоні з’явилося світло в кінці тунелю
На кордоні з’явилося світло в кінці тунелю
Ситуація на кордоні. У чому причина повної бездіяльності польської влади?
Ситуація на кордоні. У чому причина повної бездіяльності польської влади?
Чому польські перевізники блокують кордон?
Чому польські перевізники блокують кордон?
Фаріон vs військові. Кому вигідний цей скандал
Фаріон vs військові. Кому вигідний цей скандал
Путін виправдовує Орду. Що чекає на Росію
Путін виправдовує Орду. Що чекає на Росію
Національна безпека – законна підстава заборони РПЦ
Національна безпека – законна підстава заборони РПЦ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
48K
На Київщині прогриміли вибухи
45K
Блокада кордону. Водій розповів, як українські далекобійники дурять колег, щоб пролізти без черги
24K
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
22K
Адвокати Лабазюка поставили у суді НАБУ у незручне становище
16K
Нардеп, якого закрили у СІЗО, наростив заробітки на дорогах

Новини

Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Сьогодні, 10:45
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:40
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
Сьогодні, 04:44
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Вчора, 13:11

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua