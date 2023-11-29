На кордоні з’явилося світло в кінці тунелю

Польська влада має виконувати чинні правила ЄС

Тиск має сенс, так само як називання речей своїми іменами.

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Позавчора колишній уже польський міністр інфраструктури Анджей Адамчик написав листа українському колезі Олександру Кубракову, в якому поінформував про своє звернення до єврокомісарки з транспорту Адіни Велян щодо необхідності відновлення дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для транспортних фірм із України. Приводом такого звернення названо «порушення правил із боку українських перевізників».

Але порушень не було! Так само як їх не було в квітні 2023 року, коли Польща запровадила ембарго на імпорт агропродукції з нашої країни. Тоді польський уряд теж запевняв, що причина такого радикального кроку – це «порушення харчової безпеки» начебто неякісною українською продукцією.

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Брехня, бо численні прокурорські розслідування в самій Польщі жодних порушень не виявили. Тому я впевнений, що ніяких порушень нашими перевізниками не існує.

Адамчик закликав Міністерство інфраструктури України скасувати обов’язкову реєстрацію польських вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: «Зосин – Устилуг» і «Нижанковичі – Мальховіце». Однак, як заявили організатори блокування, виконання цієї вимоги не припинить їхньої акції, бо вони не поступляться, поки не буде відновлено ліцензії для українських перевізників.

Тобто має бути по-їхньому, або блокування продовжиться до лютого.

Таке безправ’я і шантаж стали можливим через повну бездіяльність польської влади, для якої блокування стало зручним інструментом боротьби з новою більшістю в парламенті. І, зокрема, її лідером та кандидатом на посаду прем’єр-міністра Дональдом Туском.

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Бездіяльності нинішньої польської влади приходить кінець, бо 4 грудня на засіданні Ради ЄС у справах транспорту мають обговорити вплив скасування ліцензій для українських перевізників. Будемо сподіватися, що обговорення пройде об’єктивно, а українська делегація представить усі аргументи для захисту інтересів нашої національної безпеки та економіки. Польща ж запропонує «пакет» для розв’язання проблеми, в якому буде повернення ліцензій для українських транспортників.

Отже, 4 грудня ситуація проясниться: ми дізнаємось, чи ЄС дотримається свого рішення про скасування ліцензій під час російсько-української війни, чи теж внесе якісь корективи.

Яким не було б рішення, польська влада має виконувати чинні правила ЄС, покінчити з бездіяльністю та розблокувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Це в ідеалі, бо ми ж розуміємо, що мета блокування політична: ускладнити початок діяльності уряду Туска та підготовку України до зими. І цей факт став зрозумілим не лише українцям, а й зростаючому колу поляків.

І саме цей факт дає підставу для обережного оптимізму. Розблокування кордону стає місією здійсненною, хоч поки що важко сказати, коли це станеться.

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Наше завдання – це продовжити тиск, розкривати справжню мету блокування та мобілізувати суспільну думку і політиків для припинення антиукраїнської сваволі. Треба роз’яснювати свідоме чи несвідоме підігрівання нинішньою польською владою Росії в реалізації її планів поставити Україну на коліна руйнуванням інфраструктури, дефіцитом енергоносіїв, запчастин та інших необхідних товарів. Також необхідно наголошувати на всіх рівнях, що блокування українсько-польського кордону б’є також по польській економіці, створюючи реальну загрозу національній безпеці Польської держави.