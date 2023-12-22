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Сили оборони знищили три Су-34, новий глава МЗС Польщі відвідав Київ. Головне за 22 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони знищили три Су-34, новий глава МЗС Польщі відвідав Київ. Головне за 22 грудня
фото з відкритих джерел

Українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34

Українські воїни на півдні знищили три Су-34, візит нового глави польського МЗС до Києва, Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу. «Главком» склав добірку новин 22 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна повернула тіла 66 захисників

На підконтрольну Україні територію повернуто тіла 66 воїнів, загиблих у боях з російськими окупантами.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих

Візит нового глави польського МЗС до Києва

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою міністерства закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Зокрема, президент України та глава МЗС Польщі предметно обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби Сил оборони України.

Володимир Зеленський та Радослав Сікорський окремо зупинилися на питанні створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.

Були також обговорені питання підготовки наступної зустрічі на рівні радників лідерів держав щодо імплементації Формули миру та проведення Глобального саміту миру.

Зеленський підписав закон про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо визнання результатів навчання людей, які проживають на тимчасово окупованій території України.

Тепер громадяни України, які проживають на окупованій Росією території, матимуть право на здобуття або продовження здобуття освіти на території інших регіонів України коштом державного та/або місцевого бюджету з наданням місця в гуртожитку.

Українські воїни на півдні знищили три Су-34

Українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Експерти зазначають, що цей літак є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші. Це насамперед позначається на його маневреності. За цим показником його не можна порівнювати з іншими «братами по зброї» – ні з найбільш маневреним Су-27, ні з менш маневреними Су-30 і Су-35.

Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу

Лідерка фракції і партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу. Депутатка внесла блокуючу постанову №7457-П до парламенту.

Постановою пропонується скасувати результати голосування за ухвалення в цілому законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

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Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Польща винищувач медичний канабіс

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