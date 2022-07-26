Один з вирішальних моментів війни

Завершилась друга фаза. Україна знову дала відсіч путінській орді

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Итак, то, о чем я несколько дней назад писал, как о предчувствии, предощущении, чуйке, сейчас оформилось окончательно. В войне определенно наметились изменения. Точнее, закончилась вторая фаза войны – и она снова закончилась победой Украины.

Первая фаза, которую условно можно назвать «блиц-криг» и которая характеризовалась планами захвата всей или большей части Украины, и в первую очередь её столицы, для России оказалась полностью провальной. Эта фаза закончилась оглушительный разгромом Киевской группировки и бегством российской армии с территории северной Украины.

Теперь завершилась вторая фаза. Я бы назвал её «Оккупация всего Донбасса».

Да, да – на планах по оккупации всего Донбасса, похоже, можно ставить крест. И крест этот снова ставит Украина.

Это пока еще не значит, что Украина уже выиграла всю битву за Донбасс. Победа будет тогда, когда территория Донбасса будет очищена – и это будет четвертая или пятая фаза – и она обязательно будет!

Но вторая фаза – наступление России на Донбассе – остановлена. И – еще раз – победителем из неё снова вышла Украина.

Перечитайте эту строчку. Победителем в наступлении России на Донбассе снова вышла Украина

То есть, следите за руками. Как менялись стратегические цели. Сначала – оккупация всей Украины, свержение власти, назначение своего гауляйтера, уничтожение всех несогласных и всего сопротивления, концлагеря, новый СССР с Украинской ССР и Беларусской ССР, парад на Крещатике, выход на границы Польши и далее новая реальность с новым обратно насранным совецким монстром с ядерной дубинкой и второй армией в мире, нацелившейся на страны Балтии, Финляндию и Швецию.

Помните? Помните это ощущение февраля-мрата?

Не вышло.

Вторая стадия – битва за Донбасс, захват всей Донецкой и Луганской областей, пробитие коридора до Приднестровья, десант в Одессу, остров Змеиный, контроль над всем Черным морем.

Не вышло.

Теперь – оперативная пауза, препятствование вывозу украинского зерна и Херсон бы удержать

Поставки западного вооружения в корне изменили ситуацию. То есть, не само вооружение, а переучивание украинской армии на ХИМАРсы и прочие ништяки. Именно это время. Именно это овладевание техникой и принесло поворот в войне.

Да настоящего момента у России было два преимущества – количество пушечного мяса и количество артиллерии и боеприпасов к ним.

И сейчас это преимущество ударами по складам сводится на нет.

А предоставить новую тактику взамен уничтоженной ХИМАРСами Россия – не может!

Она просто не в состоянии придумать ничего, что позволило бы ей и в дальнейшем действовать так же – пусть медленно, пусть с горами трупов за огневым валом – но все же эффективно, откусывая километр за километром украинской территории.

А без этого количество пушечного мяса перестает иметь значение.

Итак, главный итог окончания второй фазы. Это не остановка наступления на Донбасс. Не поставки ХИМАРСов. И не уничтожение складов.

Главный итог заключается в том, что Россия потеряла инициативу в тактике не может оперативно предложить взамен ничего нового

У неё просто нет в запасе ничего другого. Ни во что другое она попросту не умеет.

И как только это её преимущество было сведено на нет – шестеренки заскрипели и стали.

Глава Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ричард Мур считает, что Россия потерпела «эпический провал», пытаясь достичь своих первоначальных целей в Украине: отстранить Владимира Зеленского с поста президента, захватить Киев и расколоть страны Запада. По мнению главы МИ-6, недавние успехи российских войск в Украине были «ничтожными» и Россия «вот-вот выдохнется». «По нашей оценке, в ближайшие несколько недель россиянам будет все труднее находить живую силу, оружие и военную технику. Им придется как-то приостановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар»

Украина же каждый раз оказывается на шаг впереди.

И Россия вынуждена теперь не навязывать свою волю, а защищаться от воли Украины.

При том, что во вторую фазу Россия вошла уже перегруппировавшийся, учтя ошибки первой фазы «аля-улю-гони гусей, ща за 72 часа Киев захватим» – и все равно проиграла.

ХИМАРСы поставили окончательную точку.

Я думаю, что это важнейшее изменение. Это важнейший этап войны.

Я думаю, в третьей стадии мелодию будет диктовать уже не Россия.

Она просто тупо ничего не может предложить кроме того, чтобы и дальше бить ракетами по жилым кварталам и… И уже всё, кажется.

Ну, еще шантажировать мир украинским зерном и российским газом.

Украина же по-настоящему всю свою инициативу, которая теперь значительно усилена поставками западного вооружения – а будет усилена еще больше – в полной мере еще даже не проявляла.

Пружина сжимается. Она накапливает энергию. Накапливает вооружение. Накапливает опыт и знания. Учится этим вооружением пользоваться.

И в какой-то момент распрямится.

Я думаю, третьей фазой будет битва за Херсон

И у Украины есть сейчас все шансы выиграть и её.

И это будет первым, пробным, но уже крупным контрнаступлением ЗСУ. Не несколько отдельных сел, не уничтожение группировки, просчитавшейся в своих стратегических целях и полностью не подготовленной к тому, что их ждет, а настоящее полноценное контрнаступление, характеризующееся в первую очередь – и именно – переходом инициативы.

За которым, надеюсь, последуют другие.

А в этом случае Херсон, с двумя перебитыми мостами и окруженной в нем группировкой, которой еду и боеприпасы придется сбрасывать на парашютах, имеет все шансы стать для русских Сталинградом. Ну, то есть, Сталинградом для русских, как для немцев.

И именно это и будет означать перелом в войне.

И, по-моему, все это и так уже чувствуют и ждут.

Чувствуете же?

Ну, дай Бог.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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