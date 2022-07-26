Кремль натякнув на нові домовленості Путіна із ексканцлером Німеччини

У Кремлі кажуть, що зараз Путін та Шредер підтримують контакти «менш активно»

Колишній німецький канцлер зараз «проводить відпустку» у Москві

У Кремлі не виключають контактів президента Росії Володимира Путіна з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером, який зараз перебуває у Москві. Про це на брифінгу заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Наскільки нам відомо, так, він справді в Москві. Зустрічі як такої немає, але контактів ми не виключаємо», – сказав Пєсков.

На запитання, наскільки активно Путін та Шредер підтримують контакти, він відповів: «Зараз менш активно».

Як відомо, наразі ексканцлер Німеччини Герхард Шредер перебуває у кількаденній «відпустці» у Москві. Журналісту, який зустрів його на вулицях російської столиці, Шредер заявив, що вважає Москву «чудовим містом».

За даними Bild, ексглава німецького уряду діставався Москви через Баку, був у літаку без охорони і пив червоне вино.

Додамо, що у травні колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер йде з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснафта». Таке рішення було прийнято на тлі критики, яка посипалася на ексканцлера з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента РФ Володимира Путіна.

Також у березні газета Politico з посиланням на власні джерела повідомила, що Шредер приїхав у Москву, щоб зустрітися з Путіним «у рамках посередницьких зусиль» ексканцлера, які спрямовані на вирішення ситуації в Україні. Газета Bild тоді ж писала, що Шредер також зустрівся в Москві з бізнесменом Романом Абрамовичем і помічником президента Володимиром Мединським.

Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік.

Нагадаємо, раніше колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер відмовився розривати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним. Також експосадовець заявив, що не вірить, що війну можна закінчити військовим шляхом. Він переконаний, що зупинити війну можна тільки через переговори.