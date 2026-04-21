Головні ризики для України після виборів у Болгарії

На виборах у Болгарії перемогла проросійська партія колишнього президента Румена Радєва. Що це може означати для України?

Болгарія важлива для України передусім як постачальник снарядів радянських калібрів. Це один із найбільших виробників боєприпасів у Європі. У перші місяці після початку повномасштабного вторгнення саме болгарські снаряди забезпечували приблизно третину потреб українських військових.

Зрозуміло, наскільки критичною була ця допомога навесні та влітку 2022 року, коли західні країни лише починали постачання, а Україна дуже швидко вичерпувала власні арсенали. До цього слід додати, що після атак на українські нафтосховища саме Болгарія забезпечувала Україну пальним через Румунію. Тобто впродовж останніх років ця країна була критично важливим партнером для України.

На парламентських виборах, які відбулися минулої неділі, перемогла «Прогресивна Болгарія» – коаліція на чолі з колишнім президентом Руменом Радевим. Його політична сила набрала найбільшу кількість голосів і може самостійно сформувати уряд.

Хоча конституційної більшості немає, на практиці це не є критичним: для більшості рішень вона не потрібна. Відтак Радев матиме достатньо інструментів для самостійного управління країною.

Проблема в тому, що Румен Радев є досить проросійським політиком, і саме він найближчими роками впливатиме на відносини між Україною та Болгарією.

Його позиція добре відома. Він виступає проти будь-якої підтримки України і неодноразово заявляв, що постачання зброї робить Болгарію стороною війни. На посаді президента він накладав вето на рішення щодо військової допомоги Україні, а також виступав проти розширення санкцій проти Росії та за відновлення закупівель російської нафти. Тому отримання ним реальної влади в Болгарії є очевидним ризиком для України.

Водночас наразі складно передбачити, як саме зміниться політика Болгарії щодо України за нового уряду. На відміну від Угорщини, українська тема не була ключовою в передвиборчій кампанії. Радев переміг на антикорупційній риториці, до якої додавалася велика кількість різнопланових заяв. У результаті програму майбутнього уряду складно чітко окреслити.

Втім, малоймовірно, що він зможе зупинити військові контракти на постачання зброї Україні. Болгарські підприємства ВПК працюють на повну потужність, а значна частина поставок іде до України через посередників. Припинення цих контрактів означатиме не лише втрату робочих місць, а й мільярдні збитки, які Болгарія навряд чи може собі дозволити.

Країна лише нещодавно перестала бути найбіднішою в ЄС (нині це місце посідає Угорщина), тому відмова від прибутків військово-промислового сектору виглядає малореалістичною.

Найбільш критичним ризиком є можливе використання Болгарією права вето на рішення ЄС щодо України. Йдеться не лише про інтеграцію до ЄС і НАТО, а й про санкційні пакети, фінансову допомогу та інші рішення.

Втім, досвід останніх років показує, що навіть із такими політиками, як Віктор Орбан, Євросоюз знаходить способи обходити блокування. Це відбувається через замороження фінансування, обмеження доступу до фондів та інші механізми тиску. Як наслідок, поки не було ситуації, коли ЄС не зміг ухвалити рішення виключно через позицію однієї країни. Такі дії можуть гальмувати процеси, але не блокують їх повністю.

Тому, незважаючи на результати виборів у Болгарії та прихід до влади проросійських сил, Україна, ймовірно, зможе зберегти як поставки боєприпасів, так і просування в напрямку європейської інтеграції.

Головне – не припуститися власних помилок. А це, як ми знаємо, завдання, з яким українська влада справляється не завжди.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Україні сьогодні потрібна не кампанія боротьби з цінниками
Про ціни та вартість життя в Україні. Як рятувати ситуацію? Авторська стаття
Сьогодні, 14:25
Руйнування у місті Костянтинівка Донецької області внаслідок російських обстрілів
П’ятий рік війни: де проходить межа співчуття
Вчора, 20:25
У перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
19 квiтня, 15:14
Підписаний документ передбачає відтермінування платежів за державним та гарантованим державою боргом
Україна домовилася з кредиторами про відстрочку до 2030 року
17 квiтня, 18:16
«Дія» ввела комісію на операції з військовими облігаціями
За військові облігації в «Дії» доведеться платити комісію: подробиці
2 квiтня, 11:27
Анна Ярославна, також відома як Анна Київська, була королевою Франції з 1051 по 1060 рік і дружиною короля Генріха І
Хто ж така Анна Ярославна? Про московську орієнтацію деяких українських істориків Авторська стаття
29 березня, 22:00
Україні вже зараз варто готуватись до наступного президента США
Хто після Трампа? Україна має вже готуватися до зміни влади у США
29 березня, 18:31
Володимир Зеленський заявив про тиск США щодо Донбасу
Гарантії в обмін на Донбас? Зеленський розповів про жорстку умову США
25 березня, 21:29
За словами Жоріна, лише системні зміни в ЗСУ можуть дати Україні перевагу на полі бою
Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги
22 березня, 21:15

Головні ризики для України після виборів у Болгарії
Головні ризики для України після виборів у Болгарії
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
Давид чи Голіаф: ким є Україна у війні насправді
Давид чи Голіаф: ким є Україна у війні насправді
Дорога нафта – небезпечна пастка для Росії та світу
Дорога нафта – небезпечна пастка для Росії та світу
Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО
Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО
Чи виборола Росія Оскар цього року? Що треба знати про фільм «Пан Ніхто проти Путіна»
Чи виборола Росія Оскар цього року? Що треба знати про фільм «Пан Ніхто проти Путіна»

Новини

Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
