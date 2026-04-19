На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз

У перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви

Російський диктатор може кинути виклик НАТО для зміни світового порядку

Президент РФ Володимир Путін не зможе швидко переключитися на інші регіони після завершення війни проти України. Як інформує «Главком», про це заявив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв’ю Новини.Live.

«Росія серйозно виснажилася. Якщо війна завершиться, їй доведеться відновлюватися політично, економічно, військово і фінансово. РФ не буде готова починати нову війну десь ще. Для Путіна ситуація складна: продовжувати війну проблемно, але й завершити її непросто – через повернення військових, витрати та економіку, перебудовану під війну», – сказав Волкер.

Водночас він визнав, що у перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви – захопити невелику територію, щоб підірвати довіру до НАТО.

Нагадаємо, Російська Федерація створює законодавче підґрунтя для використання збройних сил у відповідь на рішення міжнародних та іноземних судів. Держдума у першому читанні схвалила законопроєкт, який дозволяє президенту РФ направляти війська для «захисту» громадян від правового переслідування за кордоном.

«Главком» писав, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших. посол України в Естонії Володимир Боєчко зауважив, що у разі агресії Москви Таллінн може одразу мобілізувати на захист до 50 тис. осіб. «Я не є військовим фахівцем, щоб сказати, багато це чи мало, та скільки особового складу знадобиться ворогу, щоб подолати цей спротив», – каже він.

Водночас посол наголосив, що поки немає підстав казати про те, що члени НАТО не виконають свої зобов'язання в рамках п'ятої статті у разі нападу РФ.

До слова, не всі країни Європейського Союзу можуть легко заборонити в’їзд російським комбатантам до Шенгенської зони. Причина полягає в особливостях законодавства кожної країни, яке має свої обмеження та норми.

За словами посла Володимира Боєчка, Естонія заборонила в'їзд понад 1300 російським комбатантам. Списки цих осіб формує і передає естонській стороні саме Україна.