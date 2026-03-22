Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги

Одних лише технологій недостатньо для перемоги у війні – Україні потрібна глибока трансформація армії. Як інформує «Главком», таку заяву зробив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у інтерв’ю «Армія TV».

За словами Жоріна, ставка виключно на дрони чи нову зброю не дасть результату без змін у підготовці та управлінні.

«Це бойова підготовка всіх абсолютно рівнів. Це філософія відношення до особового складу, це нова сучасна система застосування військ», – пояснив свою думку військовий.

Жорін підкреслив, що в армії має стати нормою обов’язковий розбір кожної операції.

«Обов'язково після кожної дії всі сідають і розбирають, що відбулось, що вийшло, що не вийшло, чому не вийшло», – каже заступник командира Третього армійського корпусу.

Він наголосив, що цей досвід не повинен залишатися на рівні окремих підрозділів:

«Ця інформація не має застоюватись… цим досвідом мають поділитись одразу зі всіма», – сказав Максим Жорін.

Окремо військовий акцентував на головному пріоритеті – збереженні життя бійців:

За словами Жоріна, лише системні зміни – від культури командування до підготовки – можуть дати Україні перевагу на полі бою.

Раніше підполковник Максим Жорін наголошував, що Україна здобуде перемогу у війні лише у разі повного зникнення Російської Федерації.

Нагадаємо, Максим Жорін заявив, що рекрутинг та мобілізація мають бути інтегровані в єдину систему, лише тоді буде ефективність мобілізаційного процесу. 

Також підполковник Максим Жорін розповів, що головна ціль України у війні – знищення максимальної кількості ворогів, однак не ціною життя наших військових, а завдяки технологіям та зброї.

Читайте також:

Читайте також

Подальші кроки Вашингтона залежатимуть від розвитку подій у регіоні
США не відправлятимуть війська на Близький Схід
19 березня, 19:10
Аліна Михайлова поділилася, як їй вдалося скинути вагу
«Звернулася до психіатра». Депутатка Аліна Михайлова розповіла, як набрала 15 кг через антидепресанти
19 березня, 12:37
Пентагон визнав неефективність ППО проти іранських дронів
Іранські дрони змусили США переглянути систему протиповітряної оборони
12 березня, 16:39
Україна отримає обладнання для енергетики, яке зняли зі старих німецьких станцій
Німеччина знайшла новий спосіб допомогти Україні з енергетикою
11 березня, 18:11
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
6 березня, 21:00
На житловий район Palm Jumeirah у Дубаї впали уламки ракети, 28 лютого 2026
Саудівська Аравія більше не боїться кидати виклик Ірану
1 березня, 22:25
«АрселорМіттал Кривий Ріг» згорнув ливарно-механічний завод через енергокризу
Найбільший виробник сталі закрив завод у Кривому Розі
28 лютого, 11:55
У липні 2023 року приєднався до лав 3-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України
Поліг під час евакуації пораненого на Донеччині. Згадаймо Героя України Андрія Гуцала
27 лютого, 09:00
Пригадайте, які нахабні цілі ставив рашизм на початку вторгнення
Україна встояла, а ми не раді? Рефлексії після чотирьох років війни Авторська стаття
23 лютого, 17:35

Новини

Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Сьогодні, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Сьогодні, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
