Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги

Одних лише технологій недостатньо для перемоги у війні – Україні потрібна глибока трансформація армії. Як інформує «Главком», таку заяву зробив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у інтерв’ю «Армія TV».

За словами Жоріна, ставка виключно на дрони чи нову зброю не дасть результату без змін у підготовці та управлінні.

«Це бойова підготовка всіх абсолютно рівнів. Це філософія відношення до особового складу, це нова сучасна система застосування військ», – пояснив свою думку військовий.

Жорін підкреслив, що в армії має стати нормою обов’язковий розбір кожної операції.

«Обов'язково після кожної дії всі сідають і розбирають, що відбулось, що вийшло, що не вийшло, чому не вийшло», – каже заступник командира Третього армійського корпусу.

Він наголосив, що цей досвід не повинен залишатися на рівні окремих підрозділів:

«Ця інформація не має застоюватись… цим досвідом мають поділитись одразу зі всіма», – сказав Максим Жорін.

Окремо військовий акцентував на головному пріоритеті – збереженні життя бійців:

За словами Жоріна, лише системні зміни – від культури командування до підготовки – можуть дати Україні перевагу на полі бою.

