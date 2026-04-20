Проросійський експрезидент Болгарії прокоментував свою перемогу на виборах

Лариса Голуб
Партія Радева може забезпечити собі одноосібну більшість у парламенті
Колишній президент Румен Радев подякував усім болгарським громадянам за підримку

Лідер партії «Прогресивна Болгарія» та колишній президент країни Румен Радев подякував виборцям за підтримку на дострокових парламентських виборах, де його політична сила здобула переконливу перемогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку політика у Facebook.

Колишній президент країни Румен Радев висловив вдячність усім громадянам, які віддали свої голоси за «Прогресивну Болгарію». Особливу увагу він приділив тим, хто підтримує його протягом тривалого часу.

За словами Румена Радева, активна участь у голосуванні показала, що апатію можна подолати, але недовіра до болгарської політики залишається високою.

«Прогресивна Болгарія» перемагає беззаперечно. Це перемога надії над недовірою, свободи над страхом. Нарешті це перемога і моралі. Люди відкинули самовдоволення та зарозумілість старих партій. Не піддалися брехні та маніпуляціям. Дякую за довіру! Про все інше ми поговоримо після остаточних результатів», – написав Радев.

Нагадаємо, згідно з попередніми даними ЦВК Болгарії після обробки понад 78% протоколів, партія Радева лідирує з результатом 44,48% (понад 1,1 млн голосів). Це дає йому можливість не лише отримати найбільшу фракцію у Національних зборах, а й претендувати на формування однопартійного уряду.

Зауважимо, Румен Радев залишив посаду президента у січні 2026 року, щоб особисто очолити виборчу кампанію. Його партія виступає з позицій євроскептицизму та висловлює неоднозначні погляди щодо війни в Україні, часто виступаючи проти надання Києву військової допомоги.

