Гарантії в обмін на Донбас? Зеленський розповів про жорстку умову США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Гарантії в обмін на Донбас? Зеленський розповів про жорстку умову США
Володимир Зеленський заявив про тиск США щодо Донбасу
фото: Reuters

США продовжують постачання, однак обсягів недостатньо

США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на відмову від Донбасу в межах потенційної мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За його словами, Вашингтон готовий фіналізувати гарантії на високому рівні лише після того, як Київ погодиться вивести війська зі східного регіону. «Американці готові завершити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вийти з Донбасу», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що такий крок створює серйозні ризики для безпеки як України, так і Європи, оскільки Росія отримає контроль над укріпленими оборонними позиціями.

За словами президента, на позицію США впливає війна на Близькому Сході та внутрішня політика Вашингтона. Він вважає, що Дональд Трамп обрав стратегію тиску саме на Україну з метою швидкого завершення війни.

«Близький Схід безумовно впливає на президента Трампа і на його наступні кроки… він, на жаль, обирає стратегію тиску на українську сторону», – сказав Зеленський.

Водночас глава держави подякував США за продовження постачання систем Patriot, попри підвищений попит на ці ракети через конфлікт у Перській затоці. «Нас не зупинили у постачаннях… але їх недостатньо», – додав він.

Зеленський також повідомив, що Україна нарощує власне виробництво далекобійних ракет і дронів, що дозволяє завдавати ударів по території Росії у відповідь на обстріли.

Нагадаємо, що Європейські союзники по НАТО не отримували чітких запитів від США щодо допомоги у розблокуванні Ормузької протоки, попри публічні заяви Вашингтона про необхідність підтримки.

Теги: Володимир Зеленський США військова допомога Україна війна

