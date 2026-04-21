Віталій Портников Журналіст

Болгарія обрала Радева. Чому це не Орбан №2

Румен Радев
фото: Getty Images

Болгарія обрала людину, яка, може, й хотіла б стати Орбаном...

Румен Радев переміг. Переміг переконливо – його партія вперше за багато років отримала в Болгарії реальну більшість і може формувати уряд без коаліційних торгів. Для країни, де уряди змінювалися майже кожні півроку, це вже саме по собі подія.

Радева вже поспішили назвати новим Орбаном. Це зрозуміло – проросійські симпатії генерала відомі, його бажання знайти з Москвою спільну мову ніколи не було таємницею. Але порівняння не працює, і ось чому.

Орбан міг дозволити собі бути Орбаном тому, що мав конституційну більшість і не потребував нікого. Радев її не має. Щоб провести будь-яку серйозну реформу – хоча б замінити головного прокурора – йому потрібна підтримка проєвропейських сил з коаліції «Продовжуємо зміни» – «Демократична Болгарія». А це люди, які в перші місяці російського вторгнення допомагали Україні, коли саме їхня партія була при владі. Вони пам’ятають це. І Радев теж це розуміє.

Є ще одна обставина, про яку чомусь говорять менше. Болгарська економіка живе на європейські гроші. Не абстрактно – конкретно, з фондів ЄС. І людина, яка хоче щось змінити у власній країні, а не просто сидіти в кріслі, мусить з цим рахуватися. Фіцо в Словаччині змушений співпрацювати з ультраправими, щоб не втратити владу – і тому у стосунках з Брюсселем він норовливіший, ніж йому самому хотілося б. У Радева ультраправих партнерів не буде взагалі. Проросійська партія «Відродження», яка досі мала вплив у парламенті, цього разу фактично вилетіла з великої політики.

Тобто Радев потрапляє в ситуацію, коли його зовнішньополітичні симпатії всім відомі – але реалізувати їх  він не зможе. Ні конституційної більшості, ні проросійських союзників у парламенті, ні можливості ігнорувати Брюссель. Йому доведеться бути обережнішим, ніж Орбан, обережнішим ніж Фіцо – і при цьому відповідати на запитання, яке йому поставлять одразу: що саме він пропонує болгарам, крім симпатій до Москви?

І тут є одна деталь, яку не варто недооцінювати. Болгарський військово-промисловий комплекс фактично працює на Україну. Це бізнес. Живі гроші. І жоден проросійський політик – ми це вже бачили багато разів – не зміг піти проти інтересів власних промисловців і заборонити їм цей продаж. Радев тут не буде винятком.

Так що тріумф тріумфом. Але Болгарія обрала не Орбана. Вона обрала людину, яка, може, й хотіла б стати Орбаном – і не зможе.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Болгарія вибори Румен Радев

