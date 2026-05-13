Микола Княжицький Народний депутат України

Україна як елемент глобальних переговорів США і Китаю

Президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін
фото: Getty Images

Про що насправді говоритимуть США і Китай

Візит президента США до Китаю і переговори, заплановані на 15-17 травня, теоретично можуть зачепити й питання завершення війни в Україні.

За повідомленнями західних медіа, США пропонуватимуть послаблення санкцій проти китайських компаній в обмін на реальне обмеження експорту товарів подвійного призначення до Росії. Йдеться про китайські верстати, двигуни та комплектуючі для дронів, мікросхеми та інші критично важливі елементи, без яких Росія не могла б вести нинішню війну.

Фактично США намагаються обміняти сприяння Китаю у завершенні війни в Україні на поступки у торговельному протистоянні.

Втім, варто розуміти, що українське питання навряд чи буде головним у цих переговорах. Основна увага буде зосереджена на американських тарифах, які місцями сягали 145%, кризі в Ормузькій протоці та питанні Тайваню, через яке зберігається ризик прямого військового зіткнення між США і Китаєм.

На відміну від Китаю, який давно не має реального бойового досвіду, США прямо зараз ведуть війну проти Ірану та паралельно отримують унікальний досвід завдяки війні в Україні. Зібрана на українському полі бою інформація допомагає американцям удосконалювати власну зброю та створювати нові системи.

Приклад американської компанії Palantir Technologies, директор якої цього тижня приїхав до Києва, показує, як дані, отримані українськими військовими в умовах сучасної війни, використовуються для навчання військового штучного інтелекту. Надалі ці системи застосовуються арміями США та Ізраїлю.

У результаті американська армія отримує перевірені у реальному бою технології, які вдосконалюються доти, доки триває війна. Китай такої переваги не має. Його військові системи не проходили випробування в умовах сучасного масштабного конфлікту, і це також може підштовхувати Пекін до зацікавленості у завершенні війни в Україні.

Очевидно й інше: Китай зараз не перебуває у стані, який дозволяв би йому йти на жорстку конфронтацію зі США. Китайська економіка сповільнюється вже кілька років поспіль, торговельні війни ускладнюють подальший розвиток, тому Пекін намагатиметься уникати різкої ескалації з Вашингтоном.

Багато хто очікує, що Китай зробить певні «жести» назустріч, які дозволять Дональду Трампу повернутися додому з результатом, який можна буде подати американському виборцю як «тріумф Америки». Проте наразі складно прогнозувати, на які саме поступки погодиться Пекін. Значною мірою це залежатиме і від позиції самого Трампа.

У будь-якому разі навряд чи варто очікувати проривів щодо завершення війни в Україні. Адміністрація США зараз значно більше сфокусована на війні проти Ірану та розблокуванні Ормузької протоки, тому українське питання навряд чи буде серед ключових.

Втім, буквально одразу після завершення візиту американського президента до Китаю має приїхати Путін. А отже, питання підтримки Китаєм Росії у будь-якому разі стане окремою лінією переговорів.

Ми маємо розуміти, що в Пекіні йтиметься не про пошук справедливості, а про торгівлю інтересами, де Україна – лише одна з фігур на глобальній шахівниці.

Війна в Україні фактично перетворила Росію на ресурсний придаток Китаю. І чим довше Росія залишатиметься в міжнародній ізоляції, тим вигідніше це Пекіну.

Водночас Китай зацікавлений у покращенні відносин зі США та Європою, адже це відкриває можливості для нових контрактів, зокрема й на майбутнє відновлення України після війни.

Тому, хоча малоймовірно, що Пекін почне відкрито тиснути на Росію одразу після візиту президента США, можливості для цього в нього безумовно є. Чи скористається ними Китай – побачимо вже найближчим часом.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
