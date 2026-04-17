Україна домовилася з кредиторами про відстрочку до 2030 року

Офіційний Київ та кредитори підписали меморандум про відтермінування виплат

Україна отримала чергову суттєву підтримку від міжнародних партнерів. Міністерство фінансів офіційно погодило з групою офіційних кредиторів із країн G7 та Паризького клубу перенесення термінів виплат за державним боргом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що міністр фінансів Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає суттєве полегшення боргового навантаження на бюджет країни.

Основні умови угоди:

Термін «канікул»: Обслуговування та погашення державного боргу, що мали відбутися з лютого 2026 року, відтерміновано до кінця лютого 2030 року.

Узгодженість із МВФ: Це рішення повністю відповідає новій програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Графік майбутніх виплат: Накопичені за цей час суми Україна почне повертати лише у 2035–2039 роках. Виплати здійснюватимуться рівними частинами двічі на рік.

«Вдячний міжнародним партнерам за конструктивну позицію та незмінну підтримку. Це рішення є критично важливим для України, адже дозволяє суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет. Відтермінування платежів створює можливість спрямувати вивільнені фінансові ресурси на першочергові потреби держави, зокрема фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зауважимо, до групи офіційних кредиторів України входять: Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США, а також Республіка Корея.

«Главком» писав, що Міністерство фінансів України визначило ключові етапи співпраці з Міжнародним валютним фондом на 2026 рік. Перший перегляд програми розширеного фінансування заплановано вже на червень, за результатами якого бюджет може отримати черговий транш.

Повідомляється, що під час весняних зборів Міжнародного валютного фнду та Світового банку у Вашингтоні команда Мінфіну обговорила прогрес програми, яка розрахована на 2026-2029 роки із загальним обсягом $8,1 млрд.