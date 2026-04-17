Україна домовилася з кредиторами про відстрочку до 2030 року

Лариса Голуб
Підписаний документ передбачає відтермінування платежів за державним та гарантованим державою боргом
Офіційний Київ та кредитори підписали меморандум про відтермінування виплат

Україна отримала чергову суттєву підтримку від міжнародних партнерів. Міністерство фінансів офіційно погодило з групою офіційних кредиторів із країн G7 та Паризького клубу перенесення термінів виплат за державним боргом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що міністр фінансів Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає суттєве полегшення боргового навантаження на бюджет країни.

Основні умови угоди:

  • Термін «канікул»: Обслуговування та погашення державного боргу, що мали відбутися з лютого 2026 року, відтерміновано до кінця лютого 2030 року.
  • Узгодженість із МВФ: Це рішення повністю відповідає новій програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом.
  • Графік майбутніх виплат: Накопичені за цей час суми Україна почне повертати лише у 2035–2039 роках. Виплати здійснюватимуться рівними частинами двічі на рік.

«Вдячний міжнародним партнерам за конструктивну позицію та незмінну підтримку. Це рішення є критично важливим для України, адже дозволяє суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет. Відтермінування платежів створює можливість спрямувати вивільнені фінансові ресурси на першочергові потреби держави, зокрема фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зауважимо, до групи офіційних кредиторів України входять: Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США, а також Республіка Корея.

«Главком» писав, що Міністерство фінансів України визначило ключові етапи співпраці з Міжнародним валютним фондом на 2026 рік. Перший перегляд програми розширеного фінансування заплановано вже на червень, за результатами якого бюджет може отримати черговий транш.

Повідомляється, що під час весняних зборів Міжнародного валютного фнду та Світового банку у Вашингтоні команда Мінфіну обговорила прогрес програми, яка розрахована на 2026-2029 роки із загальним обсягом $8,1 млрд.

Читайте також:

Читайте також

Іран, Трамп і нафта: що стоїть за «переговорами»
Трамп та Іран. Зараз ми бачимо початок великого торгу і Україна тут – не спостерігач
24 березня, 20:15
Україна вже має досвід створення спеціальних виборчих дільниць для голосування військових
Демократія в берцях. Як Україні організовувати голосування військових у часи незалежності Війна і вибори
15 квiтня, 10:30
Єврокомісарка Марта Кос заявила про неможливість вступу України до 2027 року
Єврокомісія назвала умови вступу України до ЄС
24 березня, 16:30
Через слабкий попит фермери змушені знижувати ціну на буряк
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
26 березня, 07:59
Швидка заміна вагонів потребує значних інвестицій, яких наразі бракує
Списання вагонів за віком може поглибити дефіцит на ринку перевезень – експерт
31 березня, 14:00
З початку дії програми державне стимулювання вже отримали 22 індустріальні парки
Індустріальні парки можуть отримати до 200 млн грн підтримки: стартував прийом заявок
31 березня, 10:47
Лідером з експорту фруктів залишається Туреччина
Звідки в Україну їдуть цитрусові: митниця назвала головних постачальників
1 квiтня, 12:52
Наслідки ворожої атаки 3 квітня на Київщині
Названо головну мету масованої атаки РФ по Україні посеред дня
3 квiтня, 12:54
Міф про «українську загрозу» енергосистемі Угорщини вичерпано
Угорщина відводить війська від енергооб'єктів, які охороняли від «української загрози»
15 квiтня, 20:07

Дизель-шоу. Великі мережі АЗС вступили в «іранську» змову?
Транш від МВФ: Мінфін розкрив суму та графік виплат
Нацбанк у минулому році стягнув із фінустанов 1,5 млрд грн штрафів: депутатка назвала причину
Новий захист для ППО та сталеві «криївки» для військових: «Метінвест» трансформує оборонний напрям
Металурги закликали скасувати обмеження строку служби вагонів: наслідки будуть катастрофічними
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
