Болгарія підрахувала 100% голосів: проросійська партія здобула монобільшість

glavcom.ua
фото з відкртих джерел

«Прогресивна Болгарія» набирає 44,6% і перемагає на виборах

Центральна виборча комісія Болгарії завершила підрахунок 100% протоколів дострокових парламентських виборів, що відбулися 19 квітня 2026 року. Коаліція «Прогресивна Болгарія» на чолі з колишнім президентом Руменом Радевим впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість мандатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на болгарське видання Novinite.

Болгарія підрахувала 100% голосів: проросійська партія здобула монобільшість фото 1
фото: novinite.com

За офіційними даними ЦВК, «Прогресивна Болгарія» набрала 1 444 924 голоси, що становить 44,594% від усіх поданих бюлетенів. Це дозволяє партії самостійно сформувати уряд у 52-му скликанні Національних зборів Болгарії.

На другому місці опинилася партія ГЕРБ колишнього прем’єра Бойка Борисова – 433 755 голосів (13,387%). Третє місце посіла коаліція «Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» (ПП-ДБ) з 408 845 голосами (12,618%). Різниця між другою та третьою силами склала лише 24 910 голосів.

Четверте місце у «Руху за права і свободи» (ДПС) – 230 693 голоси (7,120%). Проросійська партія «Відродження» Костадіна Костадінова ледь подолала прохідний бар’єр і увійшла до парламенту з 137 940 голосами (4,257%).

Згідно з остаточним розподілом мандатів, «Прогресивна Болгарія» отримує 130 депутатських місць. ГЕРБ матиме 39 мандатів, ПП-ДБ – 37, ДПС – 21, а «Відродження» – 13.

Румен Радев уже привітав виборців із перемогою, назвавши її «перемогою над апатією» та мандатом на зміни.

Це вже восьмі дострокові парламентські вибори в Болгарії за останні п’ять років. Попередні скликання не могли сформувати стабільну більшість через політичну кризу, корупційні скандали та часту зміну урядів.

Нагадаємо, що Румен Радев склав президентські повноваження на початку 2026 року, позиціонує свою нову політичну силу як антикорупційну та орієнтовану на соціальні зміни. Під час президентства він неодноразово критикував попередні уряди за корупцію та неефективність. Партія «Прогресивна Болгарія» була створена незадовго до виборів і швидко набрала популярність, зокрема серед молодих виборців і діаспори.

