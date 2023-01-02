Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький народний депутат

Путінська Росія – центр світової байдужості

glavcom.ua
Народна артистка України Таїсія Повалій розважала росіян на Новий рік
скріншот з відео

Той, хто має краплю честі і совісті тікає з сучасного Мордору

Десь у телеграм каналах блимають фрагменти з російських «огоньков». Сидять напомажені і наштукатурені «звьозди» навіть не мого віку, а віку моєї мами. Петросян ще старше.

Несуть вони ще більшу примітивщину, ніж раніше, ще й з домішками нацизму і ксенофобії.

Ще десять років тому цю антиукраїнську срамоту з пєтросянами, лєщенками, газмановими вів Зеленський і транслювали деякі наші канали. Це відео теж гуляє інтернетом.

Всюди сидять наші «землячки», про яких казали: о! А ти знаєш, що він чи вона з України? Аплодує народжений у Запоріжжі випускник Львівської школи Гоша Куценко, колишній мешканець Львова Башмет, співає «Червону руту» Повалій.

У цей час Київ бомблять. Їм байдуже. Їм і так комфортно.

Радянський Союз і його спадкоємиця путінська Росія – центри світової байдужості. Той, хто має краплю честі і совісті випадають звідти.

Вперше за багато років немає там радянської легенди Алли Пугачьової, її чоловіка Максима Галкіна. І Володимира Зеленського немає. Він тут, з нами звертається до українців на фоні кадрів Бучі. І українці плачуть.

Уся ця жорстока і брехлива радящина сиділа чи сидить у кожному з нас. У казці Андерсена «Снігова королева» є розповідь про злого троля, який зробив дзеркало у якому все добре стає злим, а зло ще більше кидається в очі. Дзеркало розбилося і шматочки його потрапили в очі або серця багатьох людей.

Нам ще треба багато працювати для того, щоб ці шматочки у нас розтанули, як шматочок у серці героя Андерсена Кая.

Цікаво, що навіть ця казка зазнала у Радянському Союзі цензури. Викреслили згадки про Христа і молитву «Отче наш».

Читайте також: Повалій привітала з новорічними святами російських пропагандистів
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія українці відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей
Насильницьке вивезення дітей до Росії: яке покарання хочуть ввести нардепи
2 сiчня, 11:53
У Росії набере обертів такий процес, як реваншизм
Банкова назвала три цілі, які вимагатиме Росія під час переговорів
2 сiчня, 05:43
Росія цинічно визнала, що й надалі бомбитиме міста України
Росія цинічно визнала, що й надалі бомбитиме міста України
2 сiчня, 12:44

Микола Княжицький

Хто може називатися православним? Це має визначати церква
Хто може називатися православним? Це має визначати церква
Путінська Росія – центр світової байдужості
Путінська Росія – центр світової байдужості
Як заборонити російську церкву. Україна може повчитися у Латвії
Як заборонити російську церкву. Україна може повчитися у Латвії
Скандал навколо «Дождя». Це було неминуче
Скандал навколо «Дождя». Це було неминуче
Російська церква в Україні має бути заборонена
Російська церква в Україні має бути заборонена
Чому в Україні досі присутня російська церква?
Чому в Україні досі присутня російська церква?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
46K
По всій Україні лунає повітряна тривога
8652
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8474
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
8346
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7512
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту