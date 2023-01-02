Насильницьке вивезення дітей до Росії: яке покарання хочуть ввести нардепи

З початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей

У Росії формується законодавче поле для протиправного усиновлення примусово вивезених дітей з України

Група народних депутатів пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, передбачивши покарання за насильницьке вивезення людей, у тому числі й дітей в умовах збройної агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт №8326.

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Зокрема, до Кримінального кодексу хочуть додати нову статтю 438-1. Вона стосуватиметься покарання за насильницьке вивезення особи за межі території України в умовах збройної агресії – від семи до десяти років позбавлення волі. Більш жорсткіша відповідальність застосовуватиметься стосовно насильницького вивезення двох і більше осіб або неповнолітнього – від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

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Автори законопроєкту констатували: у Росії формується законодавче поле для протиправного усиновлення примусово вивезених дітей з України. Водночас це порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, в яких визнається протиправним примусове переселення або депортація осіб з окупованої території.

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«Такі протиправні дії здійснюються як представниками російського окупаційного режиму, так і громадянами України або колишніми громадянами України (до воєнного вторгнення РФ), які прийняли російське громадянство і співдіють із російським окупаційним режимом, здійснюють пособництво у таких злочинах. З урахуванням високої суспільної небезпеки цих кримінальних правопорушень, їх масовості, системності і цілеспрямованості, загрози українському генофонду загалом, доцільно встановити кримінальну відповідальність за такі дії щодо громадян України, особливо неповнолітніх осіб», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, що у зверненні до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав президент Володимир Зеленський заявив: Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців, багато з них пройшли через фільтраційні табори та залишилися без документів.

Крім цього, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей. Щодня кількість депортованих до Росії українських дітей збільшується, наголосила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.