Три сценарії війни: Центр протидії дезінформації розкрив плани Кремля

glavcom.ua
Росіяни роблять ставку на цьогорічну весняно-літню спробу штурмових дій
За словами Коваленка, РФ може перейти до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що, ймовірно, Кремль має мінімум три сценарії щодо війни. Один з них передбачає спробу поступового замороження протистояння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

Три сценарії РФ щодо війни:

  • Перший – продовження війни щонайменше до 2028 року. Коваленко підкреслив, що російська сторона робить ставку на весняно-літню кампанію цього року. Також він наголосив, що сценарій війни до 2028 року є малоймовірним без проведення мобілізації в Росії в майбутньому.
  • Другий – «дрейф» до припинення вогню та заморожування війни. «Для цього в Росії пропагандисти вже формують наратив, за яким диктатор Путін був погано проінформований про ситуацію на фронті, а війна «зайшла в тупик через дії генералів, які брехали», – пояснив керівник ЦПД.
  • Третій – продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. «Це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії. На цьому тлі в РФ проштовхують законопроєкт, який дозволяє використовувати армію в інших країнах для «захисту громадян Росії», – додав Коваленко.

«У випадку з країнами Балтії Кремль може піти на атаки дронами та залучення невеликих ДРГ по 20 осіб, які проникатимуть на території цих держав для певних операцій. Також у цій звʼязці інформаційно вже піднімається тема воєнних заводів на території країн НАТО, які «становлять загрозу РФ». Звісно, що це лише окремі плани, які можуть бути далекими від реальних обставин як на полі бою, так і у геополітиці», – підсумував експерт.

Нагадаємо, Російська Федерація створює законодавче підґрунтя для використання збройних сил у відповідь на рішення міжнародних та іноземних судів. Держдума у першому читанні схвалила законопроєкт, який дозволяє президенту РФ направляти війська для «захисту» громадян від правового переслідування за кордоном.

