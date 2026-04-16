Атака на Київ: загинуло чотири людини, серед них – дитина (оновлено)

Наталія Порощук
У Оболонському районі Києва значних руйнувань зазнали складські приміщення
фото: ДСНС Києва

Інформація щодо постраждалих уточнюється

У Києві через російський обстріл загинули люди, серед них є дитина. Також є багато постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Оновлення станом на 08:00

За уточненою інформацією ДСНС, у Києві внаслідок російського обстрілу загинули чотири людини, постраждали – 48. Інформація оновлюється.

Оновлення станом на 07:15

Водночас мер столиці Віталій Кличко стверджує, що минулої ночі внаслідок атаки ворога на столицю загинули чотири людини. Серед них – 12-ти річний хлопчик.

«Постраждали 45 мешканців міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям). Зранку ворог знову атакує Київ. Перебувайте в укриттях!», – наголосив мер.

Дані станом на 06:42

«Київ: п`ять загиблих, серед них дитина, 21 людина постраждала внаслідок російського обстрілу», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.

Оболонський район: сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину. За попередньою інформацією: дві людини загинули, також постраждали шість осіб, з яких четверо працівники швидкої допомоги та два працівники поліції, які прибули на місце.

Подільський район: на одній із локацій сталося влучання на відкритій території, внаслідок чого відбулось руйнування фасадів житлових будинків, під завалами одного з будинків було виявлено двоє загиблих, одна з яких дитина 12 років, ще три особи отримали поранення склом.

На іншій локації є руйнування фасаду двох готелів та прилеглих будинків. Дві людини постраждали. За іншою адресою влучання перед житловими будинками, відбулось руйнування фасадів, в деяких будинках заблоковані двері, було виявлено трьох потерпілих.

Також за іншою адресою сталось руйнування одноповерхового житлового будинку, із під завалів було врятовано дві людини, серед яких одна дитина. Ще на одній локації влучання в шостий поверх шістнадцяти поверхового будинку, на свіже повітря було евакуйовано 10 осіб. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

Деснянський район: сталось загоряння в двоповерховому житловому будинку. Без постраждалих.

Шевченківський район: влучання на дитячому майданчику та біля житлового будинку, обійшлось без постраждалих.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зокрема, за даними мера міста Віталія Кличка, тільки що у Подільському районі ворожий БпЛА влетів у 18-ти поверхівку

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинуло вісім людей.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

