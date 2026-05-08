США виходять із переговорів? Рубіо зробив резонансну заяву

Єгор Голівець
Єгор Голівець
США виходять із переговорів? Рубіо зробив резонансну заяву
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо України не дають результату
Вашингтон заявив, що не хоче витрачати ресурси на мирний процес без реального прогресу

США готові й надалі виступати посередником у переговорах між Україною та Росією, однак не мають наміру витрачати час на процес, який не дає результатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.

За словами Рубіо, Вашингтон уже тривалий час намагається виконувати роль посередника у переговорах щодо завершення війни.

«Ми виконували і намагалися виконувати роль посередника в цьому процесі. Поки що це не принесло плідних результатів з низки причин. Ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною», – сказав держсекретар США.

Водночас він наголосив, що американська сторона не хоче витрачати ресурси на безрезультатні дипломатичні зусилля. «Ми не хочемо марнувати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу», – заявив Рубіо.

За його словами, США готові скористатися можливістю посприяти укладенню мирної угоди, якщо побачать реальні шанси зблизити позиції сторін.

«Якщо ми побачимо можливість виступити в ролі посередника, який зблизить обидві сторони для укладення мирної угоди, ми б хотіли нею скористатися. Наша позиція, зрештою, така: ця війна – це трагедія», – додав він.

Нагадаємо, між Україною, Росією та США вже відбулося три раунди переговорів щодо можливого завершення війни. Новий етап перемовин планували провести ще на початку березня, однак його перенесли після початку американської операції проти Ірану. Росія офіційно визнала, що не бачить сенсу у новому раунді тристоронніх перемовин із США та Україною. Причина банальна: Київ відмовляється виводити ЗСУ з Донбасу, якого Москва вимагає як передумову припинення вогню. 

Теги: США Україна переговори Марко Рубіо

