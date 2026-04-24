Трамп створив ризики для ЄС. Глава Євроради закликав змінити підхід до США

Кошта заявив про розбіжність інтересів із США та закликав ЄС діяти самостійно

Європейський Союз ризикує втратити стратегічний курс, якщо почне орієнтуватися на політику президента США Дональда Трампа. Про це попередив президент Європейської ради Антоніо Кошта під час обговорень із лідерами країн ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Кошта наголосив, що інтереси Сполучених Штатів більше не збігаються з інтересами Євросоюзу, і ігнорувати це більше неможливо.

За словами співрозмовників агентства, глава Євроради навів низку прикладів, які, на його думку, демонструють розходження позицій. Серед них – операція США щодо захоплення тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, війна США та Ізраїлю проти Ірану, а також підхід адміністрації Трампа до війни в Україні.

Кошта закликав європейських лідерів не передавати Вашингтону право визначати ключові політичні рішення для ЄС і діяти більш самостійно. За даними джерел, він підкреслив необхідність консолідації всередині блоку та формування власної стратегії захисту інтересів.

У Євросоюзі останніми роками дедалі частіше порушується питання стратегічної автономії – здатності ухвалювати рішення незалежно від зовнішніх партнерів, насамперед США.

Раніше Європейські країни активізували обговорення резервного плану оборони на випадок можливого виходу США з НАТО. Йдеться про так звану концепцію «європейського НАТО», яка передбачає посилення ролі європейських держав у межах чинних структур Альянсу.

Дискусії щодо такого сценарію набрали обертів на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливий вихід країни з НАТО.

Резервний план має забезпечити здатність Європи самостійно гарантувати безпеку, використовуючи існуючі механізми Альянсу, навіть у разі виведення американських військ.