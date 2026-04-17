Українці навчать Бундесвер воювати: Німеччина розширює програму обміну

Бундесвер масово залучає українських інструкторів для підготовки німецьких солдатів

Німеччина планує значно розширити програму залучення українських військових із реальним бойовим досвідом до підготовки підрозділів Бундесверу. Українські інструктори працюватимуть пліч-о-пліч із німецькими колегами в ключових військових школах країни. Про це, як повідомляє «Главком», заявив виданню Welt am Sonntag генеральний інспектор армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг.

Генеральний інспектор німецької армії зауважив, що головна мета такої ініціативи – об’єднати методичну підготовку німецьких фахівців із практичними навичками українських солдатів, здобутими на полі бою проти РФ.

«Вони повинні разом відпрацьовувати тактику в польових умовах, навчати та передавати навички, максимально наближені до реального сценарію війни», – сказав генерал.

За словами генерального інспектора, перші групи українських інструкторів прибули до німецьких військових шкіл ще до Великодня. Наразі вони вже задіяні у роботі:

Школи бронетанкових військ;

Навчально-тренувальної бази безпілотних систем;

Інженерної школи.

Бундесвер не планує зупинятися на цих напрямках і має намір інтегрувати український досвід систематично по всій армії. Особливу увагу приділятимуть узгодженню армійських структур із використанням безпілотних систем та сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

На думку Фройдінга, така співпраця є критично важливою для адаптації німецьких збройних сил до викликів сучасної високотехнологічної війни, де дрони та мобільна тактика відіграють вирішальну роль.

«Зараз російські збройні сили зазнають оперативних і навіть тактичних невдач. Наші українські партнери повідомляють про понад 400 вбитих або поранених російських солдатів на кожен квадратний кілометр здобутої території. Цей розвиток подій дає нам час. Все, що зараз зв'язує та виснажує російські збройні сили, дає нам кращі можливості для розвитку власного потенціалу стримування», – сказав Фройдінг.

Нагадаємо, Україна та Німеччина підписали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги. За словами канцлера Мерца, до нового пакета допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси.

Він також наголосив, що Німеччина залишається одним із ключових партнерів України за обсягами підтримки та зацікавлена у довгостроковій співпраці. Окремо сторони підписали угоду про оборонну взаємодію, яка передбачає поглиблення співпраці у військовій сфері.

«Главком» писав раніше, що у Німеччині розгорівся політичний скандал навколо канцлера Фрідріха Мерца через його позицію щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Представники партії «Зелені» різко розкритикували Мерца за відмову передавати Україні німецькі крилаті ракети Taurus. Зокрема, заступниця голови парламентської групи «Зелених» Агнешка Брюггер заявила, що постачання цих ракет Києву давно назріло.