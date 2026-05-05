Вперше тривога дісталася Сибіру: що відомо про нічну атаку на РФ

Вперше з початку повномасштабного вторгнення ракетну небезпеку було оголошено в Ханти-Мансійському автономному окрузі

На оприлюднених у мережі кадрах зафіксовано пожежу на території заводу в Чувашії

Ніч проти 5 травня стала безпрецедентною за масштабами оголошення повітряних загроз на території РФ. Ракетна небезпека охопила 18 російських регіонів, а в 18 аеропортах вводилися обмеження на польоти. Найгучнішою подією стало оголошення тривоги в Сибіру – за 2000 км від кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення ракетну небезпеку було оголошено в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО). Очільник регіону Руслан Кухарук підтвердив факт загрози, яка змусила мешканців глибокого тилу РФ згадати про війну.

Цей регіон розташований на відстані близько 2000 кілометрів від України. Разом із ХМАО тривоги лунали ще у 16 регіонах, зокрема у Свердловській, Оренбурзькій областях, Татарстані та Башкортостані. Через загрозу БпЛА та ракет роботу припинили аеропорти у Волгограді, Казані, Самарі, Уфі та низці інших міст.

У Чебоксарах (Чувашія) під удар потрапив важливий об’єкт російського військово-промислового комплексу – завод «ВНДІР-Прогрес». Підприємство спеціалізується на розробці військової електротехніки для потреб армії РФ.

Завод «ВНДІР-Прогрес» є ключовим постачальником для російського оборонного сектору: воно виробляє захищені від перешкод навігаційні модулі «Комета». Ці системи використовуються для комплектації ударних безпілотників, а також крилатих та балістичних ракет РФ.

На оприлюднених у мережі кадрах зафіксовано пожежу на території заводу. Характерний звук перед вибухом дає підстави припускати, що по об’єкту могла вдарити крилата ракета. Наразі офіційна влада РФ традиційно замовчує масштаби руйнувань.

Ще однією ціллю став нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) у Ленінградській області. Це одне з найбільших підприємств галузі на північному заході Росії.

Моніторингова система NASA Firms зафіксувала термічні аномалії (пожежу) на території заводу після нічної атаки. КИНЕФ є ключовим постачальником пального, тому його ураження може суттєво ускладнити логістику російських військ на північному напрямку.

Моніторингова система NASA Firms фіксує пожежі на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» фото: соцмережі

Загалом ця ніч продемонструвала, що російська ППО нездатна забезпечити повне прикриття навіть віддалених промислових та оборонних центрів, а зона ураження українських засобів повітряного нападу продовжує стрімко зростати.

Як відомо, у ніч на 5 травня у російських Чебоксарах пролунала серія потужних вибухів.