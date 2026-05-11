NYT: Війська Путіна ледве просуваються на полі бою

Аліна Самойленко
Путін розповідає Трампу про успіхи РФ на фронті
Окупанти зіткнулися з проблемою ведення війни в умовах масового застосування безпілотників

Володимир Путін намагається переконати Дональда Трампа, що російські війська близькі до тріумфу в Україні, вимагаючи передачі всього Донбасу для уникнення «неминучої поразки» Києва. Проте реальна ситуація на полі бою демонструє іншу картину: темпи просування РФ суттєво сповільнилися, а на певних ділянках ворог навіть втратив території. За поточних темпів наступу Росії знадобиться понад 30 років, щоб повністю захопити Донбас – головну мету Кремля у цій війні. Статистика Black Bird Group свідчить, що здобутки останніх трьох місяців стали найгіршими для окупантів з 2023 року. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Російська армія зіткнулася з фундаментальною проблемою ведення війни в умовах масового застосування безпілотників. Масовані прориви бронетехніки залишилися в минулому, оскільки кожен рух відстежується українськими дронами. Це змусило Росію змінити стратегію на тактику інфільтрації – проникнення малими групами солдатів пішки або на мотоциклах. Результатом стала поява величезних «сірих зон», де контроль не є чітким, а поранені окупанти залишаються заблокованими на полі бою без можливості евакуації. Крім того, Росія відчула значний технологічний удар через втрату доступу до Starlink та обмеження роботи Telegram, що погіршило зв'язок між підрозділами.

Внутрішній тиск на Кремль зростає разом із втратами, які, за даними «Медіазони» та «Медузи», сягнули 352 000 загиблих солдатів. Рівень схвалення Путіна впав до найнижчого значення з початку війни через величезні військові витрати, проблеми в економіці та невдачі з набором нових контрактників. Хоча Путін на публічних заходах уже припускає можливість припинення війни, його радник Юрій Ушаков висуває ультиматуми про повний вихід ЗСУ з Донецької області як умову для переговорів. Україна ж категорично відкидає ці вимоги, обговорюючи лише можливість створення демілітаризованих зон.

Українська сторона, своєю чергою, прагне зробити війну максимально «незручною» для Кремля. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що мета України – довести кількість вбитих та важко поранених росіян до 50 000 на місяць за допомогою технологічної переваги в дронах та ударів по об'єктах у глибокому тилу РФ. Водночас українські офіцери на місцях попереджають, що сповільнення ворога може бути тимчасовим: суха погода та поява листя на деревах знову дозволяють російським групам інфільтрації пересуватися прихованіше та швидше, що може стати передвісником нового масштабного наступу вже найближчими тижнями.

Як відомо, згідно з даними моніторингового проєкту DeepState, у неділю, 10 травня, зафіксовано просування окупаційних військ у Бахмутському та Покровському районах Донецької області. 

В одному з повідомлень аналітики зазначили, що ворог мав успіх поблизу населених пунктів Голубівка та Діброва, що розташовані в Бахмутському районі.

