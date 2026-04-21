Американський пропагандист пожалкував про підтримку Трампа: що сталося

Такер Карлсон визнав свою роль у кампанії та заявив, що «вводив людей в оману»

Американський пропагандист Такер Карлсон публічно вибачився за підтримку Дональд Трамп під час виборів і заявив, що шкодує про свою роль у його політичному просуванні. Про це повідомляє «Главком»

🇺🇸 "Мене довго мучитиме совість": Такер Карлсон заявив, що шкодує про свою роль в обранні Трампа президентом США — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 21, 2026

Карлсон зазначив, що активно проводив кампанію на користь Трампа і фактично сприяв його обранню на посаду президента США. За його словами, це рішення стало для нього джерелом тривалих внутрішніх переживань.

«Недостатньо просто сказати: «Ну, я передумав» або «о, це погано, я йду». Це може бути дуже незначним, але насправді важливим. Ми будемо мучитися через це ще довго. Я буду», – заявив він.

За словами медіадіяча, він вважає себе і всіх, хто підтримував Трампа, причетними до подій, які відбуваються зараз. Саме тому, за його оцінкою, відповідальність лежить не лише на політиках, а й на тих, хто формував суспільну думку.

Карлсон також наголосив, що хоче вибачитися за те, що «вводив людей в оману», додавши, що робив це «ненавмисно».

Окремо він різко висловився щодо самого Трампа, розкритикувавши його позиції, зокрема у питаннях зовнішньої політики. У своїх заявах Карлсон назвав президента «огидним на всіх рівнях» і звинуватив його у діях, які можуть становити загрозу вчинення військового злочину.

Раніше президент Дональд Трамп виключив американського пропагандиста Такера Карлсона з клубу MAGA після того, як він розкритикував військові удари США та Ізраїлю по Ірану.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Карлсон взяв інтерв’ю в Путіна, яке було більше схоже на те, що він просто вислухав перед камерами монолог російського диктатора про його особисті погляди на історію України.

Також американський ведучий розмовляв з Лавровим, щоб показати «російський погляд» на війну, яку Росія веде проти України з лютого 2022 року. Карлсон тоді розкритикував політику адміністрації Байдена щодо війни, заявивши, що вона «все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією», повторюючи наративи Кремля.