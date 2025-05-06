Мир для Путіна – погибель

Війна для Росії – єдиноможливий спосіб буття...

У всіх розкладах і сценаріях про можливе «перемир'я» ми не враховуємо одну важливу стратегічну деталь.

А саме: Росія вже не може не вести війну. Для Путіна війна – це форма виживання і спосіб існування. І його особистого, і режиму, і його держави. Мир для Путіна означає вірну погибель.

Всілякі «віткоффи» цього ніколи не зрозуміють. Вони – в іншій системі координат і пріоритетів.

У них там жосткий когнітивний дисонанс. Треба, щоб зняли санкції, бо війна – це така ненажерлива тварина, яка скоро поїсть усе. Але без закінчення війни санкції не знімуть.

Тому Путін воюватиме. Воюватиме, з ким доведеться. Внутрішня громадянська війна – теж варіант. Воюватиме до повного «закінчення» сучасної Росії.

Я колись їхав з Ізраїлю машиною в йорданську П'єтру і думав про природу близькосхідного тероризму. Абсолютно місячний, голий пейзаж. Небо і каміння. Осли, спека, голі діти, які тим камінням граються...

Тероризм в таких умовах – єдинодоступна форма дозвілля і якогось інтересу...

Війна для Росії – також єдиноможливий спосіб буття...

Україні в цій ситуації головне витримати. І все йде до того, що таки витримаємо і дочекаємося...