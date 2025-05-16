Переговори у Стамбулі. Рютте назвав головну помилку Путіна

Рютте: «Він дуже добре знає, що м'яч на його полі, що він в біді»

Путін зробив «велику помилку», відправивши сьогодні до Стамбула команду переговірників низького рангу. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте журналістам перед початком українсько-російської зустрічі в палаці Долмабахче в Стамбулі, повідомляє The Telegraph, передає «Главком».

«Він дуже добре знає, що м'яч на його полі, що він в біді, що він зробив велику помилку, відправивши цю делегацію низького рівня», – сказав Рютте.

На його думку, зараз на Путіна відбувається максимальний тиск. «Я думаю, що весь тиск зараз на Путіна. Він має серйозно ставитися до бажання миру», – сказав Рютте.

Медіаресурс зазначає, що очікування від переговорів, які спочатку запропонував Путін, значно знизилися після того, як російський лідер відхилив запрошення Президента України Володимира Зеленського зустрітися у Стамбулі.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.